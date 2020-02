Edustajisto on näköalapaikka oman osuuskaupan sisälle – osuuskauppavaalit taas tulossa

Maalis–huhtikuussa käydään osuuskauppavaalit kymmenessä alueosuuskaupassa. Ehdokasasettelu on päättynyt Varubodenia lukuun ottamatta ja ehdokkaita on yhtä paljon kuin neljä vuotta sitten.

Pasi Leino

Asiakkuuspäällikkö Jaana Evesti Turun Osuuskaupasta odottaa vilkkaita vaaleja. Ehdokkaita on enemmän kuin neljä vuotta sitten.

Edustajisto on hyvä näköalapaikka oman osuuskaupan sisälle. Se on myös hyvä vaikuttamiskeino, sillä kokouksissa on läsnä koko osuuskaupan johto hallintoneuvostosta ja hallituksesta toimitusjohtajaan, kertoo Turun Osuuskaupan, TOK:n, edustajiston jatkopaikkaa hakeva kansanedustaja Esko Kiviranta (kesk) Sauvosta.

