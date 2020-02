Valvontaeläinlääkäri tarkasti Vitsarin kettutarhan Kokkolassa – "Erityisesti tarkkailtiin eläinten ruokintaa"

Antti Kantola

Rehuvalmistajan säiliöauto kävi tarhalla viime perjantaina.

Sinikettujen tarhaus JP Turkis Oy:n kettutarhalla Kokkolan Vitsarissa voi jatkua.

"Kohde on valvottu, siellä on kaikki kunnossa", Andréas Smeds kertoo. Smeds on Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan johtaja.

Valvontaeläinlääkäri tarkasti tarhan tiistaina.

