Riittäisikö vuoden korkeakoulututkinto työelämän tarpeisiin? Asiantuntijajärjestö latelee Suomelle nipun korjausehdotuksia

LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

OECD ehdottaa lyhyen, yhden tai kahden vuoden korkeakoulututkinnon lisäämistä Suomen opetustarjontaan.

Vaikka Suomen koulutusjärjestelmä on yksi OECD-maiden menestyksekkäimmistä, aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa on asiantuntijajärjestön mukaan puutteita. Koulutuksen kehittäminen on edellytys sille, että Suomi pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD antaa tuoreessa raportissa Suomelle suosituksia jatkuvan oppimisen uudistamisen tarpeisiin.

