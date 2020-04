Koronaan etsitään ratkaisua niin malaria- kuin syöpälääkkeistäkin – uusia lääkkeitä testataan potilaille myös Suomessa

Jukka Pasonen

Maailmassa on käynnissä noin 400 kliinistä koetta koronaviruksen taltuttamiseksi.

Maailman laboratorioissa kilpaillaan aikaa ja muita tutkimustiimejä vastaan. Käynnissä on noin 400 kliinistä koetta koronaviruksen taltuttamiseksi. Tieto on peräisin Kansainvälisten kliinisten kokeiden tietopankista.

Biolääketieteiden tutkija Päivi Saavalainen Helsingin yliopistosta kertoo, että osa lääkeaineista pyrkii torjumaan infektion esimerkiksi estämällä viruksen tarttumisen solun pintaan tai lisääntymisen solun sisällä.

Muita lääkintätapoja ovat viruksen aiheuttaman tulehduksen hillitseminen ja hengitysvajauksen hoitaminen.

Monet testattavista lääkkeistä on kehitetty alun perin jonkin muun sairauden hoitoon. Koronavirukseen on testattu muun muassa malarialääke hydroksiklorokiinia, mutta sen teho on osoittautunut toistaiseksi vaatimattomaksi ja korkeat annokset haitallisiksi sydämelle.

Maailmalla testataan myös, lieventääkö tuberkuloosirokote koronaviruksen aiheuttamia oireita.

Yksi lupaava ulkomailla kehitetty yhdiste on Saavalaisen mukaan remdesiviiri, jota kokeillaan jo potilailla. Sen pitäisi häiritä viruksen genomin lukemista, mutta tehosta ei vielä ole luotettavia tuloksia.

Sekä hydroksiklorokiinia että remdesiviiriä testataan koronapotilaille myös Suomessa ainakin kuudessa sairaalassa. WHO:n vetämässä Solidarity-tutkimuksessa ovat mukana Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistolliset sairaalat sekä Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Mikkelin keskussairaalat.

Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa selvitetään, voivatko syövän hoitoon suunnitellut lääkeaineet estää viruksen tunkeutumisen soluihin.

Toinen tutkimusryhmä selvittää, voidaanko soluviljelmien tuottamista vasta-aineista saada potentiaalisia lääkemolekyylejä infektion hoitoon. Vasta-aineita tarvitaan myös koronatestien kehittämiseen.

Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirissä puolestaan alkaa toipilasplasmatutkimus, jossa Covid-19-infektioon sairastuneille annetaan taudista toipuneiden verestä erotettua plasmaa, joka sisältää hyviä vasta-aineita virusta vastaan.

Varmaa on, että tutkijat paiskivat pitkää päivää koronan selättämiseksi vielä hyvin pitkään.

