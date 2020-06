Millä kulkupelillä lomalle ja tien päälle?

Eija Mansikkamäki

Retkeilyauto on tehty pakettiautoon eikä herätä karavaaniraivoa muissa autoilijoissa. Sisätiloissa joutuu tyytymään kompromisseihin.

Tänä kesänä matkaillaan kotimaassa. Jos mökkiä ei ole eikä telttailu huvita, mutta kaipaa leirielämää, vaihtoehtoina ovat kumipyörillä kulkevat lomakodit.

Perinteisiä matkailuautoja on myyty uusina vuodessa 1 500 ja suosituksi tulleita retkeilyautoja 800 kappaletta. Matkailuvaunuja myydään tuhatkunta.

"Viime vuonna nousua oli 14 prosenttia, mutta siitä jäädään tänä vuonna. Nyt voi käydä kyllä niin, että vaihteeksi vaunujen kauppa kasvaa suhteessa enemmän kuin autojen", sanoo Matkailuajoneuvotuojien toiminnanjohtaja Antti Siljamäki.

Uuden asuntovaunun hinnat alkavat 20 000 eurosta, retkeilyauton 40 000 ja matkailuauton 50 000 eurosta. Hinnalla on valinnassa vaikutusta ja käytettyjen kauppa käy nyt korona- ja lomautuskeväänä vilkkaasti, Siljamäki ennakoi.

Retkeilyautoja myydään noin kolmannes kaikista matkailuautoista.

"Osa esimerkiksi eläkeläisistä ja keikkatyötä tekevistä yrittäjistä on ostanut sellaisen ainoaksi autokseen, ja osa ehkä siksi, että ei halua leimautua karavaanareiksi", Siljamäki sanoo.

Osa pelkää edelleen tien tukon leimaa, vaikka karavaanariudesta näyttääkin tulleen nuorempien keskuudessa trendikästä. Niinpä veneilijä ei ole enää ainoa wau-liikkuja, sillä lehdistä on luettu, kuinka osa ihmisistä on jättänyt työnsä ja kotinsa – joku ehkä perheensäkin – ja muuttanut pakettiautoon, josta on tuunannut itselleen uuden kodin.

Mutta minkä kulkupelin sitä valitsisi, joko omaksi tai vuokralle: asuntovaunun, asuntoauton vai retkeilyauton?

Vaikka perusvaihtoehtoja on kolme, niissäkin on jokaisessa valinnanvaraa pienestä suureen, huokeasta hintaviin ja riisutuista huippuvarusteltuihin.

Valinta riippuu tarpeesta.

”Jos liikkuu paljon ja on vain vähän paikallaan, valitaan usein retkeilyauto. Peltikorille pohjautuvat retkeilyautot ovat nyt kaikkein kuumimpia koko alalla”, autoliike Rinta-Joupin myyjä Ossi Liukka kertoo.

Jos matkailija taas oleilee enemmän paikallaan, retkeilyautoa tilavampi valinta on matkailuauto eli tavallisimmin valkoisesta muovikuoresta erilliselle alustalle rakennettu intgroitu tai puoli-integroitu asunto-osa.

Vielä tilavampi on usein matkailuvaunu eli perässä hinattava asuntovaunu. Siellä mahtuu viettämään aikaa ja myös liikkumaan.

Matkailuvaunun etuna on myös, että sen voi jättää vaikkapa leirintäalueelle, ja lähteä tutkimaan seutua pelkällä vetoautolla.

Asuntoautolla on helpompi liikkua ja pysähdellä, mutta erityisen näppäräksi sitä ei voi sanoa. Kätevää on kuitenkin, että tavarat ovat käsillä aina samassa tilassa kuin ihmisetkin.

Ketterin on retkeilyauto eli pakettiauton näköinen ja sellaisen alustalle tehty kulkupeli.

Kuusimetristen sijasta suosiotaan ovat nyt lisänneet 540 senttimetriä pitkät mallit, sillä ne mahtuvat kaupunkilaisten parkkiruutuihin. Myös sivuuttelu ahtaillakin teillä sujuu muita paremmin.

Retkeilyauton sisällä pitää kuitenkin suostua kompromisseihin, sillä se on kiistatta ahdas.

"Osa on ostanut retkeilyauton, mutta vaihtanut sen tilavampaan matkailuautoon, etenkin jos on vaikka pariskunta ja koira", Siljamäki tietää.

Jos tarvetta on, perään saa kiinnitettyä vaikkapa venetrailerin tai peräkärryn.

MT koeajoi käytetyn, Rinta-Joupilla myynnissä olevan 540-senttisen, kaksilitraisen ja vuode 2018 mallia ja 39 800 euroa maksavan RoadCarin.

Se on emämerkki Pösslin edullisempi malli, joka kisaa samassa sarjassa Adrian Sunlivingin ja Weinsbergin kanssa. Alustana lähes kaikissa retkeilyautoissa on Fiat Ducato.

Ulkonäkö näyttää näppärältä, mutta kokematon tuntee ajavansa kuormuria. Meno on vakaata, mutta käsittely vaatii kielen keskelle suuta, etenkin, jos taustapeili ja peruutuskamera puuttuvat.

Sisällä vaatii sopua ja suunnittelua, että kaksi ihmistä mahtuu liikkumaan. Tavaroiden on syytä olla järjestyksessä.

Etupenkit kääntyvät oleskelutilaan, kunhan ratin ja penkkien säädöt ovat prikulleen kohdillaan.

Myös kolmannen matkustajan penkki voisi olla mukavampi ja pöytä suurempi, mutta lyhyen auton 60 senttiä on nipistetty pöydästä, vessasta ja vuoteesta. Plussaa on yli 190 senttinen ja 130 senttimetriä leveä, mukava vuode, joka mahtuu peräosaan poikittain. Sen alla on hyvin säilytystilaa, samoin seinillä.

Kolmas vuode on viriteltävä erikseen ja sopii vain pienelle lapselle.

WC on pieni, ja jos suihkuun haluaisi, koko wc-tila kastuu. Mutta kuitenkin ne ovat, hädän varalta.

Malli oli vuoden 2018, joten verotus menee vielä painon mukaan. Vuoden 2020 malleissa ajoneuvoveron perustana ovat päästöt, ja maksu pienempi.

Jos mielii värkätä retkipelin itse vaikkapa työkäytössä olleesta pakettiautosta, pitää varautua isompiin veroihin.

Vaikka retkeilyauto näyttää sisältä tavalliselta matkailuautolta, ulkoa se on kuin paku. Se tarkoittaa, että vastaantulevat karavaanarit eivät tunnista ja tervehdi tien päällä.

FAKTAT:

Matkailuauto on autoveroton

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu M-luokan ajoneuvo, jossa on tukevasti kiinnitettynä vähintään, istuimia ja pöytä, makuupaikkoja, keittomahdollisuus ja säilytystiloja.

Mikäli ajoneuvovalmistaja ei ole tehnyt matkailuautosta päästömittausta, ajoneuvosta maksetaan käyttö- ja ajoneuvovero, joka lasketaan painon mukaan.

Matkailuautovalmistajien on merkittävä 1.9.2019 alkaen CoC-todistuksiin WLTP-mittausmenetelmällä mitattu ajoneuvon CO2-päästöarvo, joka pienentää hieman maksettavaa käyttö- ja ajoneuvoveron määrää.

Autoverosta vapaa on matkailuauto, jonka oma massa on vähintään 2 500 kilogrammaa, majoitustilan sisäkorkeus vähintään 1,85 metriä ja jonka varustukseen kuuluu edellisten lisäksi kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin.

Jos autoverovapaus ei täyty, verotus tapahtuu henkilöauton tavoin.

Pakettiauton muuttaminen retkeilyautoksi voi edellyttää käyttötarkoituksen ja sen myötä myös verotuksen muutosta.

Matkailuvaunuyhdistelmän kuljettamiseen riittää B-luokan ajokortti, mikäli yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa.