Älä sorru pahimmillaan hengenvarallisiin virheisiin kesän pihatöissä! Asiantuntijat kertovat, mitä asioita sähkölaitteiden ulkokäytössä pitää huomioida

Markku Vuorikari

Kesän pihatöissä kannattaa olla varovainen erityisesti sähkölaitteiden kanssa.

Kesällä sähköturvallisuusriskit lisääntyvät, kun sähkölaitteita käytetään pihalla ja puutarhassa sekä veden äärellä. Myös tilastojen mukaan sähkötapaturmia sattuu eniten kesäaikaan. Virheet sähkölaitteiden käytössä voivat aiheuttaa pahimmillaan hengenvaaran.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa, että, kun käyttää sähkölaitteita ulkona, virta pitää aina ottaa maadoitetusta ulkopistorasiasta. Lisäksi ulkopistorasiassa on hyvä olla vikavirtasuojakytkin, joka täydentää sulakkeen antamaa suojausta.

"Ulkona pitää käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita, jotka ovat asianmukaisesti koteloituja ja suojattuja. Jatkojohtojen pitää olla suojamaadoitettuja ja ulkokäyttöön tarkoitettuja. Laitteet kannattaa suojata kosteudelta eikä jättää niitä ulos sateeseen", Tukesin johtava asiantuntija Mika Toivonen sanoo.

Toivonen neuvoo tarkastamaan pihalla ja puutarhatöissä käytettävien sähkölaitteiden toimintakunnon ja laitteeseen sähköä syöttävän pistorasian, liitäntäjohdon sekä jatkojohtojen kunnon.

"Vikaantuneet ja kuluneet johdot aiheuttavat sähkötapaturmia, joten vialliset laitteet on korjautettava tai vaihdettava uuteen", johtava asiantuntija painottaa.

Kylmyys ja kosteus voivat vaurioittaa sähkölaitteita. Pakkasessa kovettunut muovieristeinen johto saattaa murtua tai halkeilla, kun sitä taivuttaa. On hyvä muistaa, että seurauksena laitteen käyttäjälle voi olla jopa hengenvaara.

Akkukäyttöiset työkalut ovat ulkona turvallisempia kuin sähkökäyttöiset. Tästä huolimatta akkujen lataamiseen liittyy kohonnut paloriski, joten akkujen latautumista on syytä valvoa ja lataamiseen pitää käyttää vain laitteeseen tarkoitettuja sekä ehjää laturia.

Tukes kehottaa kiinnittämään sähköturvallisuuteen erityistä huomiota silloin, jos työskentelee veden äärellä esimerkiksi veneen tai laiturin parissa. Vesi ja sähkö voivat nimittäin olla pahimmillaan tappava yhdistelmä. Virasto korostaa, että verkkovirtaan kiinnitettyjä sähkölaitteita ei saa koskaan käyttää vedessä seisten.

Iso turvallisuusriski liittyy myös ilmajohtoihin. Niiden kanssa on siis syytä olla varovainen.

"Pitkien esineiden, kuten onkivapojen ja tikkaiden käsittelyssä on noudatettava turvaetäisyyksiä, jotka vaihtelevat johdon jännitteestä riippuen kahdesta viiteen metriin. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia on sattunut, kun onkivapa on osunut ilmajohtoon tai tikkailla seissyt henkilö on horjahtanut ja tarttunut lähellä riippuvaan johtoon", Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen kertoo.

Omien viritelmien ja kytkentöjen teko sähkölaitteisiin on sekä laitonta että hengenvaarallista. Tukesista huomautetaan, että jatkojohtojen väärät kytkennät ovat aiheuttaneet jopa kuolemantapauksia. Lukuun ottamatta pieniä sähköön liittyviä toimia, kuten vaikkapa lampun vaihtoa, sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

"Tarkista aina jännitteettömyys ja työympäristön muu sähköturvallisuus ennen kuin teet mitään sähköön liittyviä toimenpiteitä", Iivonen neuvoo.

Lue lisää:

Huolimattomuus kaasugrillin kanssa voi johtaa rajuun tulipaloon tai pahimmillaan räjähdykseen – asiantuntija neuvoo, miten laitteiston turvallisuuden voi varmistaa saippuaveden avulla

Tukes julkaisi ohjeet: Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun hankkii itselleen tai lapselle kansanmaskin tai hengityksensuojaimen

Otsonointia ei pidä käyttää koronaviruksen torjuntaan – virasto varoittaa jopa hengenvaarallisista seurauksista