Koneviesti: Testissä jännittävä sukellusdrone, joka avaa oven ahdin valtakuntaan

Lentävien lisäksi kuluttajamarkkinoille on nyt saapunut myös vedenalaista maailmaa kuvaavia sukellusdroneja.

Arto Turpeinen

Koneviesti sai testattavaksi Gladius Mini -sukellusdronen, joka on kompaktinkokoinen 385 mm pitkä ja 2,5 kiloa painava sukkula.

Kätevässä selkärepussa kulkevaan testipakettiin kuuluu itse dronen lisäksi tukiasema, johtokela sekä kauko-ohjain. Lisäksi käyttämiseen tarvitaan myös ohjaimeen kiinnitettävä älypuhelin ja siihen liitetty applikaatio.

Sukellusdronen käyttö aloitetaan yhdistämällä Gladius johdolla tukiasemaan, joka kommunikoi älypuhelimen kanssa wifi-yhteyden avulla. Laitteen kantama on kymmenisen metriä.

Kännykkä ja kauko-ohjain yhdistetään toisiinsa bluetoothin kautta. Kun on harjoitellut laitteen käyttöä, sukellusdronen toimintakuntoon laitto käy sekunneissa.

Pakettiin kuuluu neljä erikseen ladattavaa yksikköä. Lisäksi olisi hyvä varautua vaihdettavilla vara-akuilla. Dronen toiminta-aika veden lämpötilasta riippuen on 1,5-2 tuntia.

Latausaika on puolestaan noin 1,5 tuntia. Tukiasemassa virtaa riittää kahdeksan tuntia. Laitteen suurin sukellussyvyys on 100 metriä, mikä on myös yhdysjohdon pituus.

Gladius Minissä on paljon monipuolisia toimintoja. Laitteessa on viisi erillistä potkuria, joista kaksi huolehtii etenemisestä ja peruuttamisesta. Ohjaus tapahtuu kahdella joystickillä. Etenemisnopeus valitaan kolmiportaisella asteikolla, ja huippuvauhdin kerrotaan olevan kaksi metriä sekunnissa.

Laitteessa on kaksi ajovaloa, joiden teho on 1200 lumenia. Valoja voi himmentää portaattomasti, mikä helpottaa käyttöä etenkin matalammissa humuspitoisissa vesissä. Monipuoliset toimintojen kautta pystyy mm. jakamaan kuvia ja livestriimiä sosiaalisen median palveluihin.

Livekuvaa voidaan jakaa ohjaimena käytettävän kännykän lisäksi myös kolmeen muuhun mobiililaitteeseen. Lisäksi laite tukee sukeltamisessa jopa VR-laseja.

Sukellusdronen kuvan laatu yllätti Koneviestin toimittajan.

Katso sukellusdronen kuvaama video ja lue juttu kokonaisuudessaan Koneviestin nettisivuilta!