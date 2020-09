Puhelinmalleista myydään nyt eniten 5G-puhelimia – valikoima laajenee jatkuvasti

Juho Leskinen

Suurin osa nykypuhelimista ei pysty käyttämään 5G-tekniikkaa, vaan nykyisin käytössä olevaa 4G-verkkoa.

5G-tekniikkaa sisältävä puhelinmalli oli myydyin puhelin elokuussa sekä Telialla että Elisalla. DNA:lla 5G-puhelin oli toiseksi myydyin. Yksi syy kaupan piristymiselle lienee syksylle siirretyt valmistujaisjuhlat.

5G-verkko on merkittävästi 4G-verkkoa nopeampi. 5G-puhelimien heikon myynnin on katsottu olevan esteenä 5G-verkon leviämiselle. 5G-laitteiden myyntiä on puolestaan hidastanut puhelinten korkea hinta. Nykyisin 5G puhelinten hinta alkaa noin 400 eurosta.

”5G-laitteiden valikoima laajenee jatkuvasti, eikä se ole enää vain kalleimpien puhelinten ominaisuus”, Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen sanoo tiedotteessa.

Koko maan kattavan 5G-verkon arvioidaan olevan valmis vuonna 2025. Maaseudulla sen leviämistä saa vielä odotella. Operaattorit ovat aloittaneet verkon rakentamisen kaupungeista.

Monet maat harkitsevat kiinalaisen Huawein tekniikan kieltämistä tietoturvaongelmien vuoksi. Sen on epäilty hidastavan 5G-tekniikan käyttöönottoa maailmanlaajuisesti.