Tutkijat tekivät toistaiseksi tarkimman mittauksen universumin sisältämän aineen määrästä

Aineesta vain noin viidennes on näkyvää ainetta, josta muodostuvat galaksit, tähdet ja planeetat.

Tutkijoiden mukaan havaittava maailmankaikkeus sisältää noin 66 miljardia biljoonaa kertaa Auringon massan edestä ainetta.

Yhdysvaltalaisten astrofyysikkojen tutkijaryhmä on tehnyt toistaiseksi tarkimman arvion koko universumin sisältämän aineen kokonaismäärästä. Mittauksen mukaan aine muodostaa vajaan kolmanneksen eli noin 31,5 prosenttia universumin aineen ja energian kokonaisuudesta. Loput noin 68,5 prosenttia on salaperäistä pimeää energiaa, jota pidetään syynä universumin kiihtyvään laajenemiseen.

Aineesta vain noin viidennes on näkyvää ainetta, josta muodostuvat galaksit, tähdet ja planeetat. Loppuosa on pimeää ainetta, jota ei pystytä suoraan havaitsemaan. Pimeän aineen on arveltu voivan koostua toistaiseksi tuntemattomista alkeishiukkasista.

"Tämä on ollut pitkä prosessi sadan vuoden varrella, ja pääsemme koko ajan entistä tarkempiin mittaustuloksiin. On hienoa voida tehdä näin perustavanlaatuinen mittaus universumista lähtemättä maapallolta", toteaa tutkija.

Tutkijoiden menetelmä perustui galaksien liikkeiden seuraamiseen galaksijoukoissa, mistä voidaan päätellä niiden kokonaismassa. Tutkijat jalostivat menetelmää, joka kehitettiin alun perin jo 1930-luvulla.

Vanha menetelmä yhdistettiin moderneihin tietokonemallinnuksiin, joista pääteltiin nykymuotoiseen maailmankaikkeuteen tarvittava ainemäärä.

Tutkimus ilmestyi tiedejulkaisussa The Astrophysical Journal.