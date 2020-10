Lääketieteen Nobel hepatiitti C -viruksen löytäjille

Hepatiitti C aiheuttaa kroonisen maksatulehduksen.

LEHTIKUVA/AFP

Nobel-palkintojen palkintoseremoniaa ei järjestetä tänä vuonna Tukholmassa, vaan se korvataan televisioidulla seremonialla.

Lääketieteen Nobel-palkinnon saavat tänä vuonna amerikkalaiset hepatiitti C -viruksen löytäjät Harvey J. Alter ja Michael Houghton sekä britti Charles M. Rice.

Nobel-komitean mukaan tutkijakolmikon työn ansiosta on pystytty kehittämään tarkkoja testejä, joilla viruksen siirtyminen verensiirron yhteydessä on saatu lähes estettyä monissa osissa maailmaa. Samoin on pystytty kehittämään lääkkeitä virusta vastaan.

"Ensimmäistä kertaa historiassa viruksen aiheuttama sairaus voidaan parantaa, mikä herättää toiveita siitä, että hepatiitti C saadaan kokonaan eliminoitua maailman väestöstä", Nobel-komitean perusteluissa sanottiin.

Palkinnon julkistustilaisuudessa puhuneen palkintoraadin edustajan, professori Gunilla Karlsson Hedestamin mukaan maailmassa löydetään joka vuosi yli 70 miljoonaa hepatiitti C -tapausta.

Nobel-komitean edustajan Patrik Ernforsin mukaan hepatiitti C -viruksen tutkimuksen ja parhaillaan käynnissä olevan koronavirustutkimuksen välillä on yhtäläisyyksiä.

"Kyse on siitä, että virus on ensin löydettävä. minkä jälkeen tutkimus jatkuu edelleen. Tutkimusmetodit ovat kehittyneet valtavasti sitten 80-luvun", Ernfors sanoi.

Nobel-komitean sihteeri Thomas Perlmann selitti viruksen löytämisestä palkintoon kuluvaa vuosikymmenten aikaa sillä, että vasta ajan kanssa selviää, mikä merkitys löydöllä on.

Nobel-komitea oli tavoittanut heti tuoreeltaan kaksi palkituista tukijoista. Perlmannin mukaan heidänkin tavoittamisensa oli ollut vaikeaa ja vaatinut useita yrityksiä, mikä sihteerin mukaan kertoi siitä, etteivät tutkijat todellakaan olleet osanneet odottaa palkintoa.

Perlmannin mukaan tavoitetut tukijat olivat "yllättyneitä ja sanattomia" kuultuaan palkinnosta.

Nobel-palkinnon suuruus on kymmenen miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 950 000 euroa).

Tiistaina julkistetaan fysiikan Nobel-palkinto ja keskiviikkona on vuorossa kemia. Kirjallisuuspalkinnon saaja kerrotaan torstaina ja viikon päättää rauhanpalkinto perjantaina.

Nobel-palkintojen palkintoseremoniaa ei järjestetä tänä vuonna Tukholmassa, vaan se korvataan televisioidulla seremonialla, jossa palkinnon saajat ottavat palkintonsa vastaan omissa kotimaissaan. Lähetystä johdetaan Tukholmasta.