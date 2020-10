Tor-verkolla Suomessa päivittäin noin 20 000 käyttäjää – asiantuntijan mukaan Vastaamon tapaus ei ole johtanut käyttäjämäärien kasvuun

Tor-ohjelmisto mahdollistaa internetin anonyymin käytön, minkä vuoksi Tor-verkko on ollut myös rikollisten suosiossa.

LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron yhteydessä julkisuuteen nousseella Tor-verkolla on noin 20 000 päivittäistä käyttäjää Suomessa, kertoo Cyber Intelligence House -yhtiön tutkimusjohtaja Juha Nurmi.

Nurmen mukaan Tor-verkon Vastaamo-tapauksen yhteydessä saama huomio ei ole näkynyt käyttäjämäärissä, sillä ne ovat pysyneet viime päivinä aiemmalla tasollaan.

Maailmanlaajuisesti Tor-verkolla on Nurmen mukaan noin kaksi miljoonaa käyttäjää. Tor-verkon ohella internetissä on muitakin anonymiteetin takaavia järjestelmiä, mutta Tor on niistä selvästi suosituin.

Tor-verkkoa käytetään yleensä Tor-selainohjelmalla, jolla voi selata normaaleja verkkosivuja anonyymisti sekä selailla vain Tor-verkossa toimivia anonyymejä .onion-päätteisiä verkkosivuja.

Vaikka Tor-verkossa toimii myös runsaasti rikollisia, Nurmi arvioi, että enemmistö verkon toiminnasta on laillista.

"Tor-verkossa tarjolla muun muassa blogeja, keskustelufoorumeita ja uutissivustoja. Esimerkiksi BBC tarjoaa sisältöjään myös Tor-verkossa", Nurmi kertoo STT:lle.

Nurmen mukaan BBC haluaa Tor-verkossa olemisellaan helpottaa uutistensa lukemista maissa, joissa BBC:tä sensuroidaan tai sen lukeminen kokonaan estetään. Tor-verkon sisältöihin eivät esimerkiksi nettisensuuristaan tunnetut Kiinan viranomaiset pysty puuttumaan.

Juuri tällaisten humanitaaristen syiden vuoksi Tor-verkko pystyy löytämään itselleen rahoitusta ja olemaan olemassa, Nurmi sanoo.

"Ulkomailla esimerkiksi monet toimittajat käyttävät paljon Tor-selainta. He pääsevät sillä ohi paikallisesta sensuurista ja toisaalta ovat suojassa verkkovakoilulta, mikä helposti kohdistuu journalisteihin."

Kyberturvallisuuskeskuksen johtavan asiantuntijan Jussi Erosen mukaan yleinen kuva Tor-verkosta vääristyy helposti, kun se nousee tiedotusvälineissä esille yleensä vain rikostapausten yhteydessä.

"Tor on yleiskäyttöinen teknologia. Se on vähän niin kuin veitsi, sillä voidaan tehdä hyviä asioita tai pahoja asioita. Torin lailliset käyttötarkoitukset eivät juuri nouse otsikoihin", Eronen pohtii.

Eronen muistuttaa, että esimerkiksi erilaisissa vertaistukiryhmissä toimiminen voi edellyttää täydellistä anonymiteettia, jos ryhmän toiminta liittyy sosiaalisesti arkaan aiheeseen.

Nurmen mukaan rikolliset hyödyntävät Tor-verkkoa muun muassa huumekaupan kauppapaikkana. Toinen rikollisten Tor-verkossa myymä artikkeli on erilaiset tietomurroissa varastetut tiedot.

Tor-verkossa on Nurmen mukaan useita kauppapaikkoja, joissa myydään henkilötietoja, luottokorttitietoja ja muita tietomurroissa haltuun saatuja tietoja. Tällaisia tietoja voidaan käyttää tietomurtojen tekemisiin, yritysten huijaamiseen ja yksityisiin ihmisiin kohdistuviin identiteettivarkauksiin.

"Huolestuttava vaihtoehto Vastaamon tapauksessa on se, että kiristyssuunnitelmien mentyä pieleen tietomurron tehnyt taho alkaa kaupitella haltuunsa saamia tietoja Tor-verkon kauppapaikoilla", Nurmi sanoo.