Näsinneulan kokoinen kuuraketti voi tulevaisuudessa viedä lastia Marsiin – koelento nousi 150 metrin korkeuteen

Jukka Pasonen

Kansainvälinen avaruualus ISS on noin Stadionin tornin mittainen.

Siitä tulee ihmiskunnan kaikkien aikojen voimakkain avaruusalus ja se pystyy viemään sata tonnia lastia tai sata ihmistä maan kiertoradalle.

Kun se seisoo laukaisualustalla, kärki ulottuu Tampereen Näsinneulan ravintolan tasanteelle. Korkeus on kaksi kertaa Olympiastadionin tornia enemmän.

Kyseessä on SpaceX-yrityksen tulevaisuuden alus Starship.

Sillä on jo tehty testilentoja. Syyskuussa Starshipin moottoriosa nousi 150 metrin korkeuteen. Lentoa ehkä tärkeämpää oli, että seuraavaksi se laskeutui nätisti lähtöasentoon.

Space-verkkosivuston mukaan yhtiö todennäköisesti valmistautuu pian toiseen lentoon, melkein 15 kilometrin korkeuteen ulottuvaan.

Pidemmällä on pienempi Falcon Heavy. Se on noin Stadionin tornin korkuinen ja sillä on lennetty kolme kertaa.

Molempien ideana on laskeutua aluksella takaisin maahan ja lentää sitten uudestaan avaruuteen. Näin kustannukset tavaran viemisestä avaruuteen laskevat merkittävästi.

Sama idea oli Yhdysvaltojen avaruussukkuloissa. Niiden aika alkoi 1970-luvun lopulla ja päättyi vuonna 2011. Sukkuloilla avaruuteen pystyttiin viemään noin 30 tonnia lastia.

Falcon Heavyn lasti kiertoradalle on 64 tonnia.

Aluksiin liitetään korkeita tavoitteita lentää Kuuhun ja Marsiin saakka. SpaceX ilmoittaa, että Falcon Heavy voi viedä Marsiin 17 tonnia tavaraa.

Lähempänä kuitenkin ovat ajat, jolloin aluksilla voi viedä satelliitteja maan kiertoradalle tai kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Sitä varten yhtiöllä on jo Dragon- ja Falcon 9 -nimiset alukset.

Dragon on jo käynyt 22 kertaa ISS:llä. Sillä voi viedä seitsemän henkeä tai kuusi tonnia tavaraa. Falcon 9 -mallilla on puolestaan on lennetty avaruuteen jo lähes sata kertaa.

SpaceX:n sivuilta voi kätevästi laskea mitä satelliitin vieminen avaruuteen maksaa. Huhtikuussa olisi tilaa kuljetuksessa alemmalle kiertoradalle, noin 190 kilometrin korkeuteen. Hinta sadan kilon paketille on arvioitu miljoonaksi dollariksi, noin 900 000 euroa.

Korkeammalle radalle 500–600 kilometriin pääsisi seuraavan kerran kesäkuussa. Silloinkin sadan kilon köntti maksaa noin miljoona dollaria.

Huhtikuusta eteenpäin ensi vuonna tarjolla on 11 lentoa.

Lue myös:

Suomi häärii mukana avaruusromun siivoustalkoissa: Lähiavaruutta aiotaan putsata plasmajarrulla, siivousroboteilla ja tutkateknologialla

Luulitko, että satelliitit ovat isoja rotiskoja? Suomi hyppäsi avaruusteknologian tähtikartalle minikokoisilla satelliiteilla – katso viiden kovan kotimaisen avaruushankkeen lista

Pieni Suomi pyrkii avaruuteen – Maan tarkkailu satelliiteillä on aivan eri tasolla kuin vuosikymmen sitten ja se tuo Suomelle bisnestä