Tavoitteena kaksi kiloa – Kiina pyrkii kolmanneksi valtioksi, joka on tuonut Kuusta maaperänäytteitä

Kiina laukaisi kohti Kuuta matkaavan Chang'e 5 -luotaimen eteläiseltä Hainanin saarelta. LEHTIKUVA/AFP

Kiina on laukaissut kohti Kuuta matkaavan luotaimen, jonka on määrä kerätä maaperänäytteitä Kuun pinnalta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Onnistuessaan Kiinasta tulisi kolmas valtio Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton lisäksi, joka on tuonut kuusta näytteitä Maan kamaralle.

Chang'e 5 -luotain laukaistiin Kiinan eteläiseltä saarelta Hainanilta varhain tiistaiaamuna paikallista aikaa. Sen on tarkoitus saavuttaa määränpäänsä vielä kuluvan kuukauden aikana. Luotaimen on määrä palata Maahan joulukuussa.

Miehittämättömän luotaimen tehtävänä on kerätä yhteensä kaksi kiloa näytteitä Kuun pinnalta tutkimustarkoituksiin. Näytteiden avulla tutkijat yrittävät saada lisäselvyyttä taivaankappaleen tuliperäisestä toiminnasta, koostumuksesta ja alkuperästä.

Näytteitä haetaan Myrskyjen valtamereksi nimetyltä tasankoalueelta, joka sijaitsee Kuun Maahan näkyvällä puolella.

Edellisen kerran näytteitä on Kuusta tuotu Maahan 1960- ja 1970-luvuilla, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilpailivat avaruuden herruudesta. Vuosikymmeniä perässä tuleva Kiina hyödyntää keruumenetelmänään robotiikkaa, jollaista ei vielä aiempien kuulentojen aikaan ollut kehitetty.

Kiinan valtion uutistoimisto Xinhua tulkitsi, että Kiina on nyt ottanut herruuden Kuun tutkimisessa.

Kiina on ohjannut omaan avaruusohjelmaansa huomattavasti varoja viimeisen vuosikymmenen aikana. Kiina on aiemmin lähettänyt Kuuhun kaksi luotainta, joista toinen laskeutui Kuun "pimeälle puolelle" viime vuonna.

Konkreettisena tavoitteena Kiinalla on saada rakennettua miehitetty avaruusasema vuoteen 2022 mennessä ja lopulta tehdä miehitetty lento Kuuhun.