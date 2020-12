Mitä menestyvän pelin tekemiseen vaaditaan? Tunnetun oululaisen peliyhtiön toimitusjohtaja kertoo

Suurin haaste pelin menestyksen kannalta on näkyvyyden saaminen sille.

Sanne Katainen

Oululaisen peliyhtiö Fingersoftin toimitusjohtajalla Celine Pasulalla on lähes 14 vuoden kokemus mobiilipelialalta. Hän on uransa aikana työskennellyt kolmessa eri peliyhtiössä.

Oululaisen peliyhtiö Fingersoftin toimitusjohtajalla Celine Pasulalla on lähes 14 vuoden kokemus mobiilipelialalta. Hän on uransa aikana työskennellyt kolmessa eri peliyhtiössä. Kokemuksensa pohjalta Pasulalla on hyvä käsitys siitä, mitä menestyvän pelin kehittämiseen vaaditaan.

Ensimmäinen Pasulan mieleen tuleva asia on se, että peliin ja sen menestykseen pitää uskoa itse. Ennen pidemmälle menevää kehittämistä on myös hyvä saada jonkunlaista rohkaisua siitä, että pelillä voi olla mahdollisuuksia menestyä. Rohkaisua voi hakea vaikkapa tiedolla siitä, kuinka paljon pelin niin sanottu raakile kiinnostaa yleisöä sovelluskaupassa.

Kolmas tärkeä asia on se, että on mietitty, miten pelistä voi saada kannattavan. Tulonlähteenä voivat olla esimerkiksi mainostulot tai pelin sisäiset ostot.

Suuri haaste pelin menestyksen kannalta on Pasulan mukaan esimerkiksi näkyvyyden saaminen omalle pelille. On myös syytä muistaa, että latausten ja suosion lisäksi olennaista on se, että pelillä saa sen kehittämiseen käytetyn rahan takaisin kohtuullisessa ajassa.

"Meidänkin pelit ovat aika paljon sellaisia, että ihmiset eivät välttämättä maksa siitä ihan alussa, vaan se tulee kuukausien saatossa, kun pelataan", Pasula huomauttaa.

Pelin kehittämisestä unelmoivan onkin Pasulan mukaan hyvä varautua siihen, että menee jonkin aikaa, ennen kuin pelistä saa tuloja. Lisäksi peliin on pystyttävä tuolloin keskittymään käytännössä kokonaan. Sen sijaan mitään sen kummempia investointeja pelin tekeminen ei vaadi.

Pasulan mielestä myös pienempien pelifirmojen on mahdollista saavuttaa menestystä. Hän huomauttaa, että Fingersoftin perustaja Toni Fingerroos teki menestyspeli Hill Climb Racingin käytännössä yksin.

"Aika harva pystyy tekemään pelin yksi alusta loppuun", hän kuitenkin toppuuttelee.

Vaikka pelin kehittäminen sinällään onnistuu melko pienelläkin budjetilla, tarvitaan tuotteen kasvattamiseen kunnon liiketoiminnaksi jo suurempia pääomia. Erityisesti pääomia vaaditaan silloin, jos aikoo tehdä ja pitää yllä useampaa peliä samaan aikaan. Fingersoftilla on tällä hetkellä suuren yleisön ulottuvilla kolme peliä. Näistä ensimmäinen, Hill Climb Racing (HCR), on jo kahdeksan vuotta vanha ja HCR:n kakkososallakin on ikää jo neljä vuotta.

"Sellaisten ylläpitäminen vaatii isomman tiimin, jota ei ehkä ihan pieni porukka pysty pyörittämään. Meillä puhutaan jo kymmenistä miljoonista päivittäisistä pelaajista", Pasula sanoo.

Lue lisää:

Peliasiantuntija uskoo Suomen mahdollisuuksiin hyötypelien markkinoilla

Liikuntasovelluksista urkeni kilpahiihtäjälle uusi ura – kajaanilaisella asiakkaita jo useilla mantereilla