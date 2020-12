Mahtava määrä maaseutunostalgiaa vapautui kaikkien käyttöön – katso otteita Museoviraston 200 000 kuvan arkistosta

Kuvien määrä kasvaa sitä mukaa kun niitä digitoidaan. Kaikkiaan niitä on 18 miljoonaa.

Pietisen kokoelma, Museovirasto

Aurauksen mallia 1930-luvulta. Kuva löytyy Museoviraston Finna-sivun kautta.

Museovirasto on avannut yli 200 000 kuvaa käsittävän kokoelman painolaatuisia kuvia kaikkien käytettäväksi. Koska arkistoon on tallennettu tuhansia kuvia suomalaisesta elämänmenosta vuosikymmenien ajalta, on se monenlaisen maaseutunostalgian arreaitta.

Myös työnteon arkea, työntekijöitä ja koneita on tuhansissa kuvissa.

Aineistoja voi käyttää maksutta esimerkiksi verkkosivuilla, sovelluksissa, kirjoissa, oppimateriaaleissa ja sisustustuotteissa.

Käytössä olevien kuvien määrä kasvaa sitä mukaa, kun kuvia digitoidaan. Kaikkiaan kokoelmia on kartutettu 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Museovirastolla on yli 18 miljoonaa kuvaa.

Arkistoa varten on perustettu oma verkkopalvelu Finna. Sitä selailemalla löytää paljon maalaisnostalgiaa ja maaseudun elämän arkea.

Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto, Erkki Voutilainen

Karjakko töissä vuonna 1964. Kuvauspaikkaa ei tunnistettu.

Maaseudun juhlista ja elämäntavasta on myös paljon kuvia, samoin metsätöistä ja uitoista.

Aiemmin Museovirasto on antanut kuvista heikompilaatuisia versioita ja parempilaatuiset on pitänyt ostaa.

Käytön yhteydessä on mainittava kuvaajan tai tekijän nimi sekä kokoelman omistaja eli Museovirasto tai Suomen kansallismuseo. Markkinointi- ja mainoskäyttöön tulee pyytää lupa kuvissa esiintyviltä, elossa olevilta henkilöiltä.

Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto

Merikosken voimalaitoksen säännöstelypadon edustalla 4.7.1958. Tukkiniput pääsivät irti nipputarakkaa koossapitävän lenkin katkettua.

Uudistuksella tuetaan kulttuuriperinnön saavutettavuutta sekä avointa ja laajaa käyttöä. Kyseessä on Suomen suurin kuvallisten kokoelmien avaaminen vapaaseen käyttöön.

Suomenhevonen on mukana sadoissa kuvissa kaikenlaisissa arkisissa tilanteissa.

Museovirasto, Uuno Peltoniemen kokoelma

Fedor Miettinen kyntämässä joskus 1930-luvulla. Pitäjä on Salmi, Rajaselkä.

Museovirasto avaa hakusivut myös arkeologian, Journalistisen kuva-arkiston sekä Suomen kansallismuseon kokoelmien selaamiseen.

Journalistisesta kuva-arkistosta löytyy myös Maaseudun Tulevaisuuden tunnelmia vuosikymmenten takaa.

Lue myös:

Museovirasto avaa yli 200 000 kuvan digikokoelmansa – painokelpoisista kuvista saa teetettyä vaikka sohvatyynyn

Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto, Erkki Voutilainen

Lehtiä jaettiin osuusmeijerin avulla maitotonkkien mukana vuonna 1963 lakon aikana. Jaalan Kimolan osuusmeijerin isännöitsijä Pekka Jortikka asetteli lehtiä.