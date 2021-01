Pelimaailmassa on viime vuosina noussut selkeästi esiin uusi ilmiö – "Kysyntää peleille, jotka ovat jotain muuta kuin perinteistä räiskimistä tai strategiaa"

Jarkko Sirkiä

Pelimaailmassa suosiota voi tulevaisuudessa saavuttaa melko yksinkertaisia ja arkisia asioita sisältävillä peleillä.

Viime vuosina pelimaailmassa on noussut esiin suuntaus, jossa suosittuja pelejä rakennetaan perinteisistä isoista viihdepeleistä poikkeavien teemojen ympärille.

Tampereen yliopiston pelikulttuurien tutkimuksen apulaisprofessori Olli Sotamaa ennakoi, että kehitys säilyy tältä osin nykyisenkaltaisena.

"On pitkään ollut riippumattoman elokuvan perinne, joka vähän niin kuin haastaa Hollywoodia. On selkeää, että se on myös pelialalla noussut merkittävästi, ja se on tullut jäädäkseen", hän sanoo.

Laajemmin perinteistä poikkeaviin teemoihin liittyvät pelit linkittyvät pelien ja peliyhteisöjen moninaistumiseen eli esimerkiksi siihen, että pelejä eivät pelaa enää entiseen tapaan vain nuoret pojat.

"Enemmänkin on kysyntää sellaisille peleille, jotka ovat jotain muuta kuin perinteistä räiskimistä tai strategiaa", Sotamaa kertoo.

Suosiota voi saavuttaa melko yksinkertaisia ja arkisia asioita sisältävillä peleillä. Yksi esimerkki tällaisesta idealtaan melko yksinkertaisesta pelistä on koronakeväänä todella suosituksi noussut Nintendo Switchille tehty Animal Crossing: New Horizons. Pelin ideana on rakentaa saarelle oma talo, ja tavata muita saarella asuvia eläimiä.

"Peli on hyvin paljon sellaista, että siinä nypitään rikkaruohoja ja käydään kalassa. Se on enemmän sellaista ajanvietettä ja hyvän mielen tekemistä", apulaisprofessori kertoo.

Teknisellä puolella pelimaailman muutokset liittyvät tulevina vuosina Sotamaan mukaan esimerkiksi virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta yhdistäviin ratkaisuihin. Hän ei kuitenkaan usko siihen, että mikään yksittäinen teknologia itsessään niin sanotusti muuttaisi kaiken.

