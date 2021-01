Älykello tekee pian saman kuin puhelin – kelloissa tekniikka näkyy hienovaraisesti, televisioiden koko kasvaa edelleen

Älykelloihin on lisätty jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Viime vuonna niiden myynti kasvoi peräti 90 prosenttia.

Tuotekuvat: Withings, LG / Kuvitus: Juho Leskinen

Muutama vuosi sitten älykellot olivat lähinnä puhelimen näytön jatke. Pian kellolla maksaminen ja puheohjaus ovat rutiinia. Televisiot kasvavat yhä. Rullattavan LG:n television koko on 65 tuumaa.

Nappia painamalla television ruutu laskeutuu alas palkin sisään, ja niin televisionkohlo on kadonnut. Kun tv:tä haluaa taas katsoa, ruutu nousee esiin.

Kyseisen LG:n valmistaman television ostaminen onnistuu vain Etelä-Koreassa, ja toistaiseksi tarjolla on vain video. Vaan eipä aikaakaan, kun sellainen on monen suomalaisenkin olohuoneessa.

Ei nimittäin ole kovin monta vuotta siitä, kun kuvaputkitelevisio vaihtui taulutelevisioon.

Nyt taulutelevisio valaisee lähes jokaisen suomalaisen kotia. Hinta laski muutamassa vuodessa niin, että järjettömästä luksuksesta tuli tavallinen kulutustuote.

”Uusi tekniikka on tyypillisesti aluksi kalliimpaa. Ensimmäiset tuotteet ovat erittäin hienostuneita, ja niissä on paljon edistyneitä ominaisuuksia”, Samsungin Pohjoismaiden tv-tuotepäällikkö Magnus Nilsson kertoo.

Tuotteelle halutaan mahdollisimman paljon huomiota, joten uusia ominaisuuksia ei heti laiteta halvimpiin malleihin.

”Kun valmistuskustannukset laskevat, edistyksellisiä tekniikoita aletaan soveltaa myös tuotteissa, joissa on vähemmän ominaisuuksia”, Nilsson selventää.

Televisioissa kehitys on aina ollut näyttävyyden suuntaan. Mitä isompi ja terävämpi, sitä parempi. Viime vuosina markkinoille tulleissa älykelloissa kehitys on kulkenut toiseen suuntaan.

Uusimmat mallit näyttävät siroilta ja klassisilta rannekelloilta, joissa tietotekniikka on lähes piilossa. Kellojen menestys osoittaa, että markkinoilla on tilaa uusille tuotteille. Niiden myynti kasvoi 90 prosenttia viime vuonna.

Muutama vuosi sitten kellot olivat lähinnä puhelimen näytön jatke. Nyt yhteys verkkoon toimii sähköisellä sim-kortilla ja kello mittaa sydämen EKG-käyrää. Älykellojen kehitys on nopeaa, sillä samaan kuoreen voi lisätä uusia ominaisuuksia. Pian kellolla maksaminen ja puheohjaus ovat rutiinia.

Kehitystyötä rajoittavat joskus ihan tavalliset käytännön ongelmat. Samsung esitteli vuonna 2018 uuden taulutelevisioiden tekniikan, microledin. Ensimmäinen malli oli 146-tuumainen. Sen nimi oli Wall, seinä. Leveyttä oli kolme metriä ja korkeutta 180 senttiä.

Mediassa sitä kutsuttiin jättimäiseksi ja järkyttävän kokoiseksi. Kokoon oli syy: silloin ei pystytty tekemään pienempää.

”Olemme sittemmin kehittäneet uuden tuotantoprosessin, jonka avulla saamme tulevaisuudessa markkinoille myös pienempiä näyttöjä. Joulukuussa esittelimme ensimmäisen kotikäyttöön suunnitellun 110-tuumaisen mallin, joka tulee myyntiin keväällä 2021.”

Koko on edelleen huomattavasti suosituimpia malleja isompi. Suosituin koko on 55–65 tuumaa.

Microled tarkoittaa sitä, että pikselit ovat itsevalaisevia. Jokainen pikseli tuottaa oman valonsa, joten taustavaloa ei tarvita. Ledit ovat mikrometrin kokoisia ja ne on valmistettu epäorgaanisista kiteistä.

Nilssonin mukaan tuotekehityksessä on tärkeintä, että tuotteella on käyttäjälle tarpeellisia ja helposti käyttöön otettavia etuja. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta televisioiden markkinoilla on jo kaikkea.

Ehkä rullattavassa televisiossa voi olla jotain uutta, jos se vastaa samaan haluun kuin älykellot, tekniikan piilottamiseen ja laitteiden hienovaraisuuteen.

Selvää on, että kaikki kuluttajat eivät halua piilottaa televisioitaan. Siksi niiden ominaisuuksia kannattaa monipuolistaa.

”Kodin näyttöjen koot kasvavat ja niitä käytetään tulevaisuudessa paljon muuhunkin kuin vain perinteisen television katseluun”, Nilsson linjaa.

Seuraava hitti voi olla Samsungin terassitelevisio, joka on sään kestävä. Sellaisen pitäisi olla markkinoilla keväällä terassikauden alkaessa.

Tällä hetkellä alas rullautuva televisio muuten maksaa Etelä-­Koreassa 74 000 euroa.