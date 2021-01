Video: Koululaisen haarukkatemppu ällistyttää aikuisiakin – näyttää kumoavan painovoiman lait

Helsinkiläinen yläkoululainen Peppi Hoffman näki koulussa vaikuttavan tiedetempun, jota hän testasi pian myös kotona. Temppu videoitiin ja sen jälkeen sitä on hämmästelty aikuisporukallakin.

Kärjistään maalarinteipillä yhteensidotut haarukat killuvat juomalasin reunalla hammastikun varassa. Tempun näyttävyyttä lisää se, että painopisteen löydyttyä hammastikusta on poltettu ylimääräinen osa pois.

"Temppu perustuu siihen, et niiden haarukoiden painopiste on tossa lasin reunalla eli ne pysyy hammastikun päällä tasapainossa, kun painopisteen toisella puolella on haarukoiden varret ja toisella puolella haarukoiden piikit", Hoffman kertoo.

"Ihan kiva ja hieno temppu", koululainen tiivistää.