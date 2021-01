Uusi viljelijöiden sananlasku: ”Ei oppi ojaan kaada, vaan maan parantaa"

”Siellä se Mäkisen Ville ajelee lumiauralla pihatietä puhtaaksi. Tylsää hommaa, mutta pakkohan se on tehdä, kun täällä luonnon armoilla elävät.”

Mökkiläinen voi ajatella näin, mutta vähänpä hän viljelijän elämästä tietää. Villellä ei ole tylsää eikä hän ajattele elävänsä luonnon armoilla. Villellä on nimittäin kuulokkeet korvillaan ja hän opiskelee Uudistavaa viljelyä. Koska kurssi on suunniteltu viljelijöille, materiaali on saatavilla myös kuunneltavassa muodossa www.uudistavaviljely.fi.

Maaperä on aina ollut kaikki kaikessa viljelijälle. Ville kyllä katselee taivaalle ja on huolissaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista sään ääri-ilmiöistä. Hän taittaa korren pellostaan ja katsoo jyviä tarkkaan. Mutta ennen kaikkea hän huolehtii maaperästä, siitä kalleimmasta perinnöstä, jonka hän jättää seuraaville viljelijöille.

Kyse on ylisukupolvisen omaisuuden laadun kasvattamisesta. Uudistavan viljelyn kurssilla puhutaan, kuinka terve maaperä tuottaa paremmin ja kuinka satotasot ovat huonoinakin vuosina parempia. Tähän Villen isäkin aina pyrki.

Uudistavan viljelyn kurssissa on paljon samaa kuin meillä Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja käytännön opettajien työssä. Tutkijaporukalla mahdollistamme sen, että jokainen opettaja pääsee uusimmasta tutkimustiedosta osalliseksi. Opettajien roolina on tiedon soveltaminen sekä kokeiluiden tulosten jakaminen muille opettajille ja meille tutkijoille. Onnistumiset ja varsinkin epäonnistumiset tuovat tärkeää tietoa. Samalla tavalla Uudistavan viljelyn kurssilla kohtaa kaksi erilaista osaamista: tutkijoiden kokoama tieteellinen tieto sekä viljelijän oman maan tuntemus ja kokeiluiden kautta kasvava soveltava tieto.

Ja kyllä, viljelijät ovat aivan yhtä innokkaita jakamaan toisilleen kokeiluidensa tuloksia kuin opettajatkin. Bisnesmaailmassa tällainen tieteellisen tiedon iteratiivinen soveltaminen on nyt kallispalkkaisten konsulttien uusin muotisana, mutta viljelijöiden (ja opettajien) kesken jakaminen on hyvin arkista.

Suomalaiset viljelijät ovat niin innokkaita oppimaan uutta, että kasvokkain järjestetyt kurssit täyttyivät hetkessä. Ilmaisella Uudistavan viljelyn kurssilla osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Kurssin perustana olevan Carbon Action -koulutuksen käyneet viljelijät kiittelevät, että tieteellinen tieto on suoraan käytäntöön sovellettavissa.

Ilmoittautuminen kurssille on jo auki, joten odottelen, että pääsen kertomaan, mistä kunnasta löytyvät opinhaluisimmat viljelijät.

Ja hei, odotan kokeilujesi tuloksia. Ehkäpä juuri sinun kokeilusi ansiosta suomalaiset viljelijät saavat sen tärkeimmän tiedonmurusensa.

Minna Huotilainen on aivotutkija Helsingin yliopistosta.