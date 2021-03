Koronapandemiaa ja Vastaamon tietomurtoa osattiin ennakoida mahdollisina riskeinä, tulevaisuusvaliokunnan raportti kertoo

Juho Leskinen

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta suosittelee parempaa varautumista tulevien kriisien varalle.

Koronapandemiaa ja viime syksynä tapahtunutta Vastaamon tietomurtoa on osattu ennakoida jo pidemmän aikaa. Maaliskuun 10. päivä ilmestyneessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportissa on arvioitu 20 ennakkotietoraporttia Suomesta ja maailmalta.

Näistä yhdeksässä esitetään maailmanlaajuisen pandemian mahdollisuutta. Viidessä raportissa ennakoidaan tietomurtoa ja kahdessa erityisesti tietovarkautta.

Vaikka ennakkotieto on olemassa, sen hyödyntäminen on ongelma. Tulevaisuusvaliokunnan raportista kertovan tiedotteen mukaan hyödyntämistä vaikeuttaa tiedon hajanaisuus. Useat eri tahot laativat omia tulevaisuuskatsauksiaan. Näiden yhteenvetoja on myös useita.

Eduskuntatiedotus kertoo, että tulevaisuusvaliokunnan raportin avulla lukija pääsee perille tärkeimmistä tulevaisuutta ennakoivista tahoista Suomessa ja ulkomailla. Raportissa käydään läpi myös viime vuosina ilmestyneitä, tulevaisuutta yleisellä tasolla tarkastelevia katsauksia.

Tulevaisuusvaliokunta antaa raporttiin viitaten ehdotuksia ennakkovarautumisen varalta.

Ensinnä valiokunta suosittelee, että ennakoinnista vastaavat tahot arvioivat raportin esittämät, toteutumattomat riskit ja miten niihin tulisi varautua.

Toiseksi valiokunta esittää, että nyt julkaistun raportin tapaisia selvityksiä tulisi laatia vuosittain tai vähintään vaalikaudeksi kerrallaan. Tämä helpottaisi esimerkiksi hallitusohjelmien ja ministeriöiden tulevaisselontekojen laatimista.

Kolmanneksi kriisien ennakointikykyä tulisi vahvistaa hallinnossa, yhteiskunnassa ja kansalaisten keskuudessa.