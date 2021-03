Animalia moittii minkkitarhojen koronatestausta: "On hälyttävää, että kaikkia tarhoja ei ole vieläkään testattu"

Omavalvontaan luottaminen on liian tällaisessa tilanteessa riskialtista, järjestö varoittaa ja arvelee tarhaajien pelkäävän elinkeinonsa puolesta.

Jukka Pasonen

Animalia kiirehtii minkkien testausta ja rokotusta, koska korona voi mutatoitua minkkikannassa ja siirtyä muuntuneena ihmiseen.

Animalia varoittaa minkkitarhojen koronavirusriskin moninkertaistumista lähiaikoina, sillä käsillä on parituskausi. Eläinsuojelujärjestö on huolissaan tarhojen koronatestauksesta, koska Ruokaviraston mukaan kymmeniä tarhoja ei ole testattu lainkaan ja testatuista tarhoista neljäsosa on lähettänyt vain yhden testierän eläimiä joulukuussa alkaneen testauksen aikana.

Animalia kertoo tiedotteessa esittäneensä huolensa päättäjille ja virkamiehille. Järjestö viittaa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto Efsaan, jonka mukaan minkkien turkistarhaus aiheuttaa riskin kansanterveydelle ja siksi niitä tulisi testata säännöllisesti.

“Olemme vaatineet tarhojen testaamista viime keväästä alkaen. Kyse on vakavasta tartuntataudista, joka voi mutatoitua minkkikannassa ja siirtyä muuntuneena minkistä ihmiseen. On hälyttävää, että kaikkia tarhoja ei ole vieläkään testattu", Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo tiedotteessa.

"Suomen käytäntö tällä hetkellä on se, että turkistarhaajia on ohjeistettu lähettämään itsestään kuolleita eläimiä Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi.”

Animalia on kysynyt Ruokavirastolta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä minkkitarhojen koronatestauksesta ja valvonnasta sekä taudin pimittämisestä.

”Monessa maassa, mukaan lukien Ruotsissa ja Tanskassa, minkkien kasvatus on käytännössä lopetettu minkkitarhoilla levinneen koronaviruksen ja minkkitarhauksen aiheuttaman koronavirusriskin takia. Voidaan olettaa, että suomalaiset kasvattajat ovat huolissaan mahdollisten positiivisten tulosten vaikutuksesta elinkeinoon. Omavalvontaan luottaminen on tällaisessa tilanteessa riskialtista”, Kivekäs sanoo.

Animalian mukaan ajankohta on nyt kriittinen, koska tarhoilla on menossa minkkien parituskausi ja eläinten määrä moninkertaistuu lähiaikoina. Järjestö haluaa, että kaikki minkkitilat testataan pikaisesti ja että turkishuutokauppojen järjestäjän kanssa käydään läpi turvatoimet.

Animalia paheksuu myös sitä, että Suomeen tuodaan minkinnahkoja maista, joissa on todettu koronavirusta minkkitarhoilla, vaikka Ruokaviraston oman riskiarvion mukaan koronavirus voi elää useita päiviä minkinnahassa.

Animalia kertoo lähestyneensä asiassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.), maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää (kesk.) sekä Ruokavirastoa ja maa- ja metsätalousministeriötä.