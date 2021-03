Salaliittoöyhöttäjät hyökkäsivät turkulaisen puutarhayrityksen kimppuun, kun se otti turvavälipiipparin työntekijöilleen: "Teemme rikosilmoituksen"

Kuvakaappaus

Perheomisteisen puutarhan yrittäjä Liisa Lindroth pitää käsittämättömänä silmitöntä hyökkäystä yksityistä yrittäjää kohtaan. Kuvakaappaus DeliVerden Fcebook-sivulta.

Puutarha Lindroth DeliVerden omistajiin kuuluva Liisa Lindroth sai puutarhan Facebook- ja Instagram-sivuilla salaliittoteoreetikot ja rokotekriitikot niskaansa, kun puutarha kertoi varmistaneensa ohjelmiston ja teknisen piipparin avulla riittävien turvavälien säilymisen puutarhan työntekijöillä.

Deliverde kertoi Fb-sivuillaan 12. maaliskuuta korona-tartuntojen välttämiseksi käyttöön otetusta turkulaisen Noccela Oy:n Safety Management Solution -laitteesta.

"Työntekijöiden on entistä helpompi noudattaa viranomaisten koronaohjeita turvaväleistä. Puutarhan kaikilla työntekijöillä on taskussaan kulkukorttia muistuttava laite, joka hälyttää, jos turvaväli on liian lyhyt tai kohtaaminen toisen laitetta kantavan kanssa venyy liian pitkäksi."

"Laite taltioi kaikki kohtaamiset päivän aikana ja sen avulla pystytään jäljittämään mahdolliset altistumiset tehokkaasti. Turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeä asia. Pysykää terveinä!"

Perheomisteinen DeliVerde sai vastuullisesta toiminnastaan aikaan sekä ruusuja että keskustelua, jota puutarha ei osannut odottaa. Perhepuutarhaa syytettiin hysteriasta turvatessaan kasvihuonetuotannon jatkuvuutta pandemian jatkuessa. Aktiiviöyhöttäjiä ei ollut monia, mutta kommenttien esittäjistä paistaa salaliittoteorioiden kannatus, rokotekriittisyys ja koko koronapandemian vähättely tavallisena nuhana.

Liisa Lindroth kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, miten puutarhayritys joutui viestintätoimistonsa avulla puuttumaan somekeskusteluun pitääkseen sen asiallisena:

"Jouduimme somessa hurjan raivon kohteeksi. Salaliittoteoreetikot huolestuivat henkilöstöstä ja nimittelivät keskitysleiriksi", Liisa Lindroth päivittelee.

Facebookin tykkäyksiä ja peukkuja Deliverde on saanut tuhat kappaletta Noccela-ohjelmiston käytöstä kertoessaan.

Viikonloppuna pahin öyhötys tuntui hiljentyneen. Sivuilta pahimpia ylilyöntejä on siivottu.

Alla pari esimerkkiä DeliVerden Facebook-sivulta. Eräskin yhtiön toimintaa kommentoinut epäilee omilla Fb-sivullaan koronarokotusta salaliitoksi eikä usko koko pandemiaan:

"Lopetan tähän deliverden tuotteiden käytön. Hysteria ei ole oikea tapa toimia nuhan pelon vuoksi."

DeliVerden keskusteluketjussa hän sai saman tien suoraa palautetta:

"Älytön kommentti! Herää ja katsele ympärillesi. Pandemiaa ei olisi, jos ei olisi sinunlaisia juntteja!"

"Hienoa että huolehditte hygieniasta, rakastan salaattianne, uskallan ostaa ilman pelkoa pöpöistä ! Kymmenen pistettä!"

Myös DeliVerde vastasi epäilijälle:

"Hei! Kyseessä ei ole hysteria tai nuhan pelko, vaan yrityksen vastuullinen toiminta pandemian keskellä. Me suojaamme uuden teknologian avulla työntekijän, työnantajan ja työntekijän perheen terveyden ja varmistamme tuotannon jatkuvuuden. Jos henkilökunta sairastuisi laajasti, se olisi meille katastrofi, koska tekijöitä tarvitaan vuoden jokaisena päivänä. Kasvihuonetuotanto vaatii henkilökunnan ympäri vuorokautista valvontaa ja kasvien hoitamista. Vaikka kasvihuoneissa on nykyään paljoin tekniikkaa, sillä ei voi korvata ammattitaitoista henkilökuntaa. Koronan tartuntamäärien kääntäminen laskuun vaatii meiltä jokaiselta toimenpiteitä."

Sunnuntaina olikin jo hiljaista.

Korona­rajoituksia vastustaneeseen mielen­osoitukseen osallistui viime lauantaina satoja ihmisiä Helsingin keskustassa. Helsingin Sanomien mukaan Poliisi tekee kokoontumis­rajoitusten rikkomisesta rikosilmoituksen, kun turvaetäisyyksiä ei noudatettu mielenosoituksessa.

Liisa Lindroth pitää käsittämättömänä silmitöntä hyökkäystä yksityistä yrittäjää kohtaan. Poliisin puoleen kääntyi myös turkulainen puutarha yrittäjineen.

"Poliisiin olemme olleet yhteydessä. Teemme rikosilmoituksen", Lindroth kertoo.

Deliverden salaatit ja yrtit ovat valtakunnallisesti myynnissä suurimpien kauppaketjujen kautta.

