Rokote suojaa koronavirustaudilta, mutta suoja ei ole täydet 100 prosenttia – pieni osa rokotetuista voi tartuttaa tautia

Sanne Katainen

Yli 80-vuotiaiden koronarokotukset alkoivat kauppakeskus Trion rokotepisteellä Lahdessa helmikuun alussa.

Rokotus vähentää covid-19-tarttumista, mutta ei estä sitä kokonaan, kertoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

"Suoja ei siis ole sataprosenttinen, vaan rokotuksesta huolimatta osalle ihmisistä, alle 10 prosentille, tulee seuranta-aikana PCR:llä varmistettu infektio. Rokottamattomilla infektioita todetaan kymmenkertainen määrä. Toisin sanoen, pieni osa ihmisistä voi saada infektion ja siten myös tartuttaa sitä eteenpäin."

Vapalahti korostaa, että vaikka rokotettu henkilö saisikin infektion, rokotukset estävät erityisesti covid-19-taudin vakavia, tehohoitoa vaativia ja kuolemaan johtavia muotoja. Se, että osa saa rokotteesta huolimatta taudin, ei siis tarkoita, että rokotteen antama suoja olisi kokonaan kadonnut.

Rokotteen teho riippuu rokotteesta ja SARS-CoV-2-virusmuunnoksesta, jolle ihminen altistuu. Rokotteiden teho on parempi britti- kuin eteläafrikkalaisia muunnoksia vastaan.

Vapalahti korostaa, että vaikka myös rokotettu voi saada infektion ja tartuttaa tautia eteenpäin, joka tapauksessa rokotteet vähentävät viruksen kiertoa, sillä virusta on liikkeellä vähemmän ja harvemmalla.

"Toisaalta pitää myös muistaa, että jos kaikista rajoitustoimista luovuttaisiin, se taas lisäisi viruksen kiertoa."

THL:n tilastojen mukaan Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 15,1 prosenttia väestöstä, eli 840 912 henkeä. Toisen annoksen on saanut 1,6 prosenttia väestöstä, eli 88 096 henkeä.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt reilut 76 400 koronatartuntaa, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Kahden viikon tartuntamäärät ovat hienoisessa laskussa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 8 957 tartuntaa, mikä on 318 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

