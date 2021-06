Suomen tiedepalkinto professori Martti Koskenniemelle

Kahden vuoden välein myönnettävä tunnustus on 100 000 euron suuruinen.

Petra Piitulainen

Suomen tiedepalkinto 2021 on myönnetty professori Martti Koskenniemelle. Vuonna 1953 syntynyt Koskenniemi on Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori.

Kahden vuoden välein myönnettävä tiedepalkinto perustettiin vuonna 1997. Tunnustus on suuruudeltaan 100 000 euroa.

Palkintoperusteissa todetaan, että Martti Koskenniemen tutkimuksissa yhdistyy harvinaisella tavalla kansainvälisen oikeuden käytännön ymmärrys monipuoliseen teoreettiseen pohdintaan ja kriittiseen tarkasteluun.

"Ajassa, jossa kansainväliset suhteet ja maailmanpolitiikka näyttäytyvät entistä enemmän vahvemman oikeutena, on tärkeää, että asioita ratkaistaan kansainvälisen oikeuden keinoin. Koskenniemen laaja työ on mahdollistanut huomion kiinnittämisen sellaisiin kysymyksiin, jotka perinteisessä kansainvälisen oikeuden opeissa on ohitettu", totesi palkinnon tiistaina jakanut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.).