Sienirihmastosta valmistetut vaatteet ja jalkineet ottivat askeleen kohti teollista tuotantoa – VTT kehitti teknologian, joka mahdollistaa nahan korvaajan jatkuvan tuotantotavan

Teknologian tutkimuskeskus VTT

VTT:n kehittämä teknologia mahdollistaa sienirihmastoon perustuvan nahkamaisen tuotteen rullalta-rullalle -tuotannon.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkijat ovat kehittäneet jatkuvan tuotantotavan sienirihmastosta valmistetulle "nahalle". Samalla sienirihmastosta valmistetut tuotteet ottivat askeleen kohti teollista tuotantoa.

VTT:n kehittämä teknologia mahdollistaa sienirihmastoon perustuvan nahkamaisen tuotteen rullalta-rullalle -tuotannon. Materiaalista voidaan tulevaisuudessa tehdä esimerkiksi vaatteita, jalkineita ja asusteita.

”Sienirihmastosta valmistettu materiaali näyttää ja tuntuu nahalta ja se voidaan valmistaa yhtä vahvaksi kuin eläimen nahka. Se on myös värjättävissä ja kuvioitavissa. Valmistuksessa ei tarvitse käyttää tausta- tai muita tukimateriaaleja”, VTT:n erikoistutkija Géza Szilvay kuvailee tiedotteessa.

Sienirihmasto on biopohjainen raaka-aine, joka voidaan jalostaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti nahkamaiseksi materiaaliksi. Tähän asti tuotantomäärien kasvattaminen nykymenetelmin on ollut vaikeaa, koska rihmastot viljellään kaksiulotteisina tasokasvatuksina, joiden koko on rajallinen.

”Prosessimme avulla on mahdollista päästä eroon näistä kokorajoituksista”, VTT:n tutkija Manuel Arias Barrantes sanoo tiedotteessa.

VTT:n teknologia perustuu sienirihmastojen kasvattamiseen tavanomaisissa bioreaktoreissa. Bioreaktoreissa kasvatettavan rihmaston tuotanto on helppo skaalata kaupalliseen tuotantomittakaavaan. Samanlaista fermentaatioteknologiaa käytetään jo laajasti elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuudessa.

VTT:llä kehitetty kalvonvalmistusprosessi mahdollistaa sienirihmastopohjaisten nahkamaisten materiaalien jatkuvatoimisen valmistamisen teollisesti relevantissa mittakaavassa. Menetelmän etuina ovat tasalaatuinen ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen tuotanto.

Parhaillaan VTT:llä kehitetään materiaalia soveltumaan erityisesti asusteisiin, jalkineisiin ja vaatteisiin.

