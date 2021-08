Ulkomailla omien juurien tutkimiseen käytettäviä DNA-testejä ja verkkopalveluita on hyödynnetty jopa rikostutkinnassa – geenitutkija toivoo etäserkkutestin laajempaa hyödyntämistä myös Suomessa

Testejä on hyödynnetty jo nyt ainakin Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.

Etäserkkutestejä voitaisiin hyödyntää myös rikostutkinnassa. Se tosin edellyttää, että riittävän moni henkilö on tehnyt testin, jotta tuloksia voidaan vertailla.

Tavallisen kansalaisen näkökulmasta hyödyllisin tai eniten uutta tietoa tuova testityyppi sukututkimukseen käytettävistä DNA-testeistä on niin sanottu etäserkkutesti. Sitä on hyödynnetty myös rikostutkinnassa.

"Jos joku sukulaisesi on tehnyt saman testin, testi kertoo, miten paljon te jaatte perimää sekä sukulaisuussuhteen melko tarkasti. Toisaalta samalla testillä paljastuvat myös mahdolliset väärät isyydet", Helsingin yliopiston dosentti, erikoislääkäri Teppo Varilo kertoo.

Yhdysvalloissa etäserkkutestejä on hyödynnetty myös rikostutkinnoissa niin, että niiden avulla on saatu kiinni murhaajia.

Etäserkkutestin todistusvoima perustuu siihen, että sen avulla eri ihmisistä saadaan selville se, kuinka paljon heillä on yhteistä perimää. Sitä mukaa kun toisen ihmisen kanssa jaettavan dna:n osuus kasvaa, sukulaisuus lisääntyy ja rikospaikalta löydetyn tuntemattoman DNA:n omistajan henkilöllisyys voidaan rajata.

Myös länsinaapurissamme Ruotsissa on hyödynnetty DNA-testausta murhatutkinnassa. Viime kesänä selvitetyssä tapauksessa kaksoismurha ratkaistiin etäserkkutestin avulla. Sen sijaan Suomessa samaa tekniikkaa ei ainakaan tiettävästi ole vielä käytetty. Varilon mukaan asian tiimoilta on Suomessakin käyty kuitenkin keskustelua. Sitä, että etäserkkutestiä ei vielä ole meillä otettu käyttöön, on perusteltu lainsäädännöllisillä ja eettisillä syillä. Geenitutkijan roolissa Varilo näkisi etäserkkutestin osana rikostutkintaa.

"Onko se eettistä, että murhaajan anonymiteetti rikotaan, vai onko se epäeettistä, että murhia tutkitaan monta kymmentä vuotta, eivätkä ne välttämättä selviä ikinä, vaikka DNA:ta olisi rikospaikalla?", Varilo kysyy.

Varilo ennakoi, että etäserkkutestit otetaan osaksi rikostutkintaa myös meillä Suomessa tulevaisuudessa.

Yksi kysymys tässä asiassa on se, että jotta etäserkkutestejä voidaan hyödyntää, pitää riittävän monen tehdä testi. Erityisesti Yhdysvalloissa etäserkkutestit ovat niin suosittuja, että niiden tuloksia on voitu hyödyntää runsaasti.

