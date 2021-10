Osa koronapassin ongelmista hitaampia korjata – Android-sovelluksen kaatumisiin luvassa korjaus lähipäivinä

Kaksi viikonloppuna esiin noussutta asiaa on jo saatu korjattua niin, että niissä ei pitäisi enää ilmetä ongelmia.

Koronapassi otettiin käyttöön Suomessa viikonloppuna. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Koronapassissa ja sen lukusovelluksessa ilmenneistä ongelmista osa on saatu korjattua, mutta osa vaatii vielä selvittelyä esimerkiksi sen osalta, muutetaanko itse sovellusta vai ohjeistuksia.

Kaksi viikonloppuna esiin noussutta asiaa on jo saatu korjattua niin, että niissä ei pitäisi enää ilmetä ongelmia. Ensimmäinen näistä on erityisesti iPhone-sovelluksissa ilmennyt ongelma, jossa sovellus ei hyväksynyt Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotusmerkintöjä. Kyseiset merkinnät olivat ennen kesää tehtyjä.

Aiemmin ladattu sovellus pitää käynnistää uudelleen, jotta se toimii virheettömästi.

Toinen korjattu kohta koski Johnson & Johnsonin Janssen-rokotteen merkintää. Kyseessä on rokote, johon ei toistaiseksi ole annettu lainkaan tehostetta, mutta sovellus ei ensin hyväksynyt tähän liittyvää tietoa yhdestä rokotteesta.

Tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) kertoo, että toinen täyden rokotussarjan tunnistamista koskeva ongelma vaatii hieman laajempaa selvittelyä. Kyse on siitä, että sovellus ei tunnista täyttä kahden rokotteen sarjaa, jos henkilölle on alle viikon sisällä annettu vielä kolmas tehosteannos. Ongelma ilmenee silloin, jos kolmas annos on merkitty 3/3 eikä 3/2, ja rokottavat tahot ovat käyttäneet kumpaakin merkintää.

"Tällä hetkellä käydään läpi, meneekö tämä parhaiten ohjeistamisella vai niin, että tehdään muutos itse järjestelmään. Jommallakummalla tavalla asia pystytään ratkaisemaan", Yrttiaho sanoo.

Asian korjaamiselle ei tällä hetkellä pystytä antamaan aikataulua, joten hänen mukaansa toistaiseksi on hyvä tiedostaa, että kolmannen rokotteen jälkeen koronatodistus alkaa näyttää vihreää vasta seitsemän päivän kuluttua.

Koronapassin käyttöönoton yhteydessä on lisäksi tullut esiin ongelma, joka koskee Android-sovelluksia. Kyse on siitä, että sovellus voi kaatua, jos puhelin käännetään todistuksen tarkastamisen hetkellä pystyasennosta vaaka-asentoon.

Yrttiahon mukaan parin päivän sisällä pitäisi tulla ladattavaksi uusi versio, jossa tämä ongelma on korjattu. Siihen asti ongelman voi välttää esimerkiksi lukitsemalla näytön niin, ettei se käänny todistusta tarkastettaessa.

Toistaiseksi ratkaisematta on kysymys siitä, millä tavalla koronan sairastaneet saisivat käypäisen todistuksen, kun Suomen suositusten mukaan heille riittää vain yksi rokote eikä toista kaikissa kunnissa edes anneta.

Tämä on otettava huomioon matkaa suunniteltaessa, sillä kaikissa maissa yksi rokote ei riitä myöskään taudin sairastaneille.