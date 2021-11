Poikkeus ei ole enää poikkeus, kun Ilmatieteen laitos vaihtoi vertailujakson uudemmaksi – Aiemmin äärimmäisinä säätiloina pidetyt ilmiöt muuttuvat uudeksi normaaliksi

Uusi ilmaston vertailukausi 1991–2020 on 0,6 astetta lämpimämpi kuin edellinen vuonna 1981 alkanut 30 vuoden jakso.

Satu Renko

Äkäsjoki tulvi Kolarissa vuoden 2020 helmikuussa.

Ilmatieteen laitos on ottanut uuden ilmastollisen vertailukauden 1991–2020 käyttöön, edellinen oli 1981–2010. Koska uusi kausi on edellistä lämpimämpi ja sateisempi, poikkeuksellisen lämpimiä ja sateisia säitä on vähemmän kuin esimerkiksi viime vuonna.

Sen sijaan harvinaisen kylmiä ja kuivia jaksoja on aiempaa enemmän. Ilmastonmuutoksen edetessä kuitenkin etenkin kylmien säiden osuus vähenee.

Suomen keskilämpötila on vuosina 1991–2020 2,9 astetta. Se on noussut 0,6 astetta edelliseen 30 vuoden jaksoon eli vuosiin 1981–2010 verrattuna. Vuosien 1961–1990 jaksoon verrattaessa keskilämpötila on noussut jo 1,3 astetta.

Suurinta muutos on ollut joulukuussa, pienintä kesä- ja lokakuussa.

Ilmatieteen laitos otti käyttöön uuden vertailukauden lokakuun alussa, kertoo laitoksen meteorologi Pauli Jokinen.

Vuotuinen sademäärä Suomessa on 609 millimetriä. Sademäärät ovat kasvaneet vuosien 1981–2010 jaksoon nähden kaksi prosenttia ja jaksoon 1961–1990 nähden yhdeksän prosenttia.

Eniten sademäärä on kasvanut talvikuukausina joulukuusta helmikuuhun. Elokuussa sademäärät ovat pienentyneet.

”Muutokset vertailukausien välillä korostuvat etenkin etelässä talvella. Termisen talven pituus on lyhentynyt maan lounaisosassa yli kahdella viikolla edelliseen vertailukauteen verrattuna”, Jokinen sanoo.

Pysyvän lumipeitteen pituus on lyhentynyt maan etelä- ja keskiosassa 1–2 viikolla, rannikoiden läheisyydessä jopa kuukauden.

Kolmenkymmenen vuoden takaiseen tilastoon verrattuna lunta on nyt maan eteläpuoliskolla keskimäärin yli kuukauden lyhyemmän aikaa. Talvi on nykyään Ahvenanmaalla keskimäärin 36 päivää aiempaa lyhyempi.

Talvet ovat muuttuneet kokonaisuudessaan varsin paljon, kesät huomattavasti vähemmän. Joulukuut ovat lämmenneet keskimäärin lähes kolme astetta kolmessa vuosikymmenessä. Myös talvisateet ovat lisääntyneet. Kesä ja samalla kasvukausi on pidentynyt yli viikon päivät.

Kolmessa vuosikymmenessä myös sademäärä on kasvanut lähes kymmenyksen. Siinäkin isoimmat muutokset ovat tapahtuneet talvisin.

Vuoden keskimääräinen lämpötila on Sodankylässä noussut 0,7 astetta verrattuna aiempaan kymmenen vuoden takaiseen vertailukauteen. Aiemmin se oli 0,4 astetta pakkasella, nyt lähes saman verran plussalla. Samaan aikaan talvi on lämmennyt yli asteella.

Sää on meteorologien mukaan poikkeuksellinen, kun sääilmiö esiintyy tilastollisesti keskimäärin kerran 30 vuodessa tai harvemmin. Harvinaiseksi ilmiötä kutsutaan, kun sitä esiintyy harvemmin kuin keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa.

Vertailujakson muutos vähentää poikkeussäitä ja se voi hämärtää käsitystä ilmastonmuutoksen etenemisestä, pohtii meteorologi Kerttu Kotakorpi blogissaan Ylellä.

Ilmatieteen laitos on tuottanut säätilastojen lisäksi ensimmäistä kertaa meritilastoja jaksolta 1991–2020. Niihin kuuluvat meriveden korkeus ja lämpötila sekä jääpeitteen laajuus.

Vertailukauden tilastoja päivitetään Maailman ilmatieteen järjestön ohjeiden mukaisesti seuraavan kerran kymmenen vuoden päästä, jolloin siirrytään käyttämään vuosien 2001–2030 havaintoja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan monenlaiset säät ovat normaaleja Suomen säitä, ja epänormaali sää on hankala määritellä. Yleiskielessä sanan normaali synonyymit tavallinen, tavanomainen tai tyypillinen ovat kuvaavampia.

Ilmatieteilijän silmissä kaikki säät, jotka Suomessa ilmenevät, kuuluvat Suomen ilmastoon. Silti äärihelle tai ennätyspakkanen ei ole tavallisen ihmisen mielestä tavanomaista säätä.

Jaana Kankaanpää

Sade uhkaa entistä useammin viljelijöitä paitsi elokuussa, jonka sademäärät ovat vähentyneet.