Happikadon aiheuttamia kuolleita merialueita tiedetään yli 400 – vain harva on toipumassa

Pontus Lundahl / Lehtikuva

Levän kasvu estää hapen pääsyn meren pohjaan.

Kuolleita alueita merissä on löydetty yhteensä 415, National Geographic -lehti kertoo.

Niistä suurin osa on Yhdysvaltojen itärannikolla, Itämerellä, Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Ensimmäiset löydettiin 1960-luvun lopulla.

Kuollut alue syntyy, kun fosfori, typpi ja muut ravinteet lisäävät kasvustojen kasvua. Yleensä eniten kasvavat levät, jotka syövät vedestä hapen ja estävät auringon valon pääsemästä niiden läpi. Muut kasvit kuolevat ja kalat siirtyvät muualle.

Rannikon alueista 13 on todettu toipuvan. Esimerkiksi Bostonin sataman ja Liverpoolin läpi kulkevan Mersey-joen edustoilta veden laatu on parantunut. Niillä teollisuuden ja jäteveden käsittelyä on parannettu.

Myös Mustallamerellä oli aikaisemmin vuosittain kuolleita alueita, mutta ne ovat toipuneet.

Kuollut alue voi syntyä myös luonnollisesti.

Ravinteiden lähteissä on eroja eri maissa. Kehittyneissä maissa kuten USA:ssa ja EU-maissa ravinteita valuu vesiin enimmäkseen kotieläinten lannasta ja lannoitteista.

Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ravinteet ovat useimmiten viemäriverkostoista ja teollisuudesta.

Mississippi-joen aiheuttama kuollut alue Meksikonlahdessa ennustettiin tänä vuonna pienemmäksi kuin se lopulta oli, kertoo USA:n ympäristönsuojeluviranomainen.

Yksi syy oli ennakoitua suurempi vesimäärä joessa. Tutkijat löysivät meren pintakerroksista vähäsuolaista vettä laajalta alueelta.

Veden määrä on yksi kuolleen alueen kokoon vaikuttava tekijä.

Makea vesi jää pintakerrokseen ja kun se lämpenee, se estää hapen pääsyä alempiin vesikerroksiin. Tuuli puhalsi pitkään etelästä, eikä vähäsuolainen vesi sekoittunut.

Vuonna 2018 makeaa vettä tuli Meksikonlahteen merkittävästi vähemmän. Silloin kuolleen alueen koko oli 2,3 kertaa pienempi kuin tänä vuonna.

Meksikonlahden veden lämpeneminen voi kiihdyttää levän kasvua.

Lue myös:

Mississippin edustalla meressä on Keski-Suomen kokoinen kuollut alue – joki kerää ravinteita puolen Amerikan alueelta