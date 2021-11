Myytinmurtajien Jamie Hyneman nimettiin työelämäprofessoriksi LUT-yliopistoon: "Aion kannustaa opiskelijoita innovatiivisuuteen"

Keksijä Jamie Hyneman on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina vuodesta 2017 lähtien ja hänen mukaansa on nimetty Lappeenrannan kampuksella J. Hyneman Center.

Vesa Laitinen

Jamie Hyneman tunnetaan parhaiten Discovery Channelin Myytinmurtajat-tiedeohjelman (2006–2016) juontajana ja tuottajana.

Myytinmurtajat-sarjasta tutun keksijä Jamie Hynemanin yhteistyö suomalaisen LUT-yliopiston kanssa syventyy. Hyneman on nimitetty LUT-yliopiston työelämäprofessoriksi 15.11. alkaen. Määräaikainen tehtävä jatkuu viisi vuotta 14.11.2026 saakka.

"Nimitys on minulle suuri kunnia. On mukavaa, että voin käyttää teknologia- ja liiketoimintakokemustani LUTin hyväksi. Odotan jo innolla tulevia projekteja ja haasteita", Hyneman kommentoi LUTin tiedotteessa.

Työelämäprofessorina Hyneman aikoo olla vahvasti mukana käytännön kehittämisprojekteissa ja tutkimusyhteistyössä.

Hynemanin mukaan on jo aiemmin nimetty Lappeenrannan kampuksella sijaitseva J. Hyneman Center (JHC), jossa opiskelijat voivat tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja ongelmiin sekä rakentaa ja testata prototyyppejä. Verstas on avoinna kaikille LUT-konsernin opiskelijoille ja työntekijöille.

Keksijä itse on osallistunut aktiivisesti JHC-pajan toimintaan sen perustamisesta lähtien.

Hän on muun muassa ollut mukana valitsemassa pajassa käytettävää teknologiaa, ohjannut opiskelijoiden projekteja sekä osallistunut esimerkiksi sähköisen ratakilpamoottoripyörän ja uusia opetusmahdollisuuksia luovan Telepresence-laitteen suunnitteluun yhdessä LUTin opiskelijoiden kanssa.

”Työelämäprofessorina aion kannustaa opiskelijoita innovatiivisuuteen ja tukea uusien innovaatioiden syntymistä JHC:ssä. Toivottavasti pääsen osallistumaan laajemminkin yliopiston toimintaan. Esimerkiksi ympäristöasiat ja erilaiset liikkumiseen tarkoitetut laitteet ovat erityisen lähellä sydäntäni. Olen todella ilahtunut siitä, että minulla ja LUTilla on paljon yhteisiä kiinnostuksenkohteita”, Hyneman toteaa.

Hyneman on työskennellyt myös muun muassa eloonjäämistaitojen asiantuntijana, tilauslaivan kapteenina, sukeltajana ja erikoistehosteasiantuntijana. Hän on rakentanut erikoistehosteita moniin tunnettuihin elokuviin sekä keksinyt ja kehittänyt erilaisia liikkuvia laitteita sekä niihin liittyviä teknologioita, kuten etäohjattavan kulkuneuvon metsäpalojen sammuttamiseen.

Tutkijatohtori Markku Ikävalkon mukaan Hyneman sopii erittäin hyvin luttilaisten joukkoon.

"Hyneman on rohkea yrittäjä ja uudisraivaaja, joka ei väsy kokeilemaan uutta ja kehittämään jo olemassa olevaa", Ikävalko perustelee.

Projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakka odottaa innolla vilkasta yhteistyötä JHC-verstaalla. Hänen mukaansa Hyneman keskittyy tekemiseen ja tulevaan eikä ole jäänyt aiempien saavutustensa vangiksi.

Hyneman vierailee Lappeenrannan kampuksella 16.–19.11. ja luennoi torstaina 18.11. aiheesta "Peeling the Onion: How to Start Prototyping". Luentoa voi seurata osoitteessa https://lut.zoom.us/j/69077806875