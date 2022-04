Harmoninen, ihmisiä miellyttävä musiikki sai siat ilmentämään positiivisia tunteita – Riitasointuiset kappaleet tuottivat negatiivisia tunteita

Timo Filpus

Harmoninen, ihmistäkin miellyttävä musiikki sai tutkimuksessa myös siat ilmentämään positiivisia tunteita.

Musiikin vaikutuksia ihmisiin on paljon tutkittu. Ja sehän vaikuttaa sekä käyttäytymiseen että tunteisiin. Tiedetäänhän sekin, että musiikilla on tehoa myös ainakin joihinkin eläimiin.

Musiikin biologinen vaste on näkynyt lehmillä maidontuotannon lisääntymisenä. Yllättävää kyllä, tehoa on nähty myös kaloissa, kun viljeltyjen karppien kasvu on nopeutunut. Kädellisillä apinoilla ja muillakin eläimillä musiikin on todettu vähentävän aggressiivisuuttakin. Herättääkö musiikki eläimissä myös tunteita, on epäselvää. Ymmärrettävästi sitä on ollut vaikea tutkia. Nyt ihan arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa väitetään, että kyllä musiikki tunteita herättää - ainakin sioissa.

Musiikki koostuu rytmistä, temposta ja äänien suhteista, joita elolliset tunnistavat eri lailla.

Ihmisillä musiikin harmonia on tärkeää, siis ei riitasointuja. Harmonia tyynnyttää ja rentouttaa, riitasoinnut herättävät tuskaa ja pelonkin tunteita. Sika on älykäs ja sosiaalinen eläin, siksipä se valikoituikin Wisconsinin yliopiston tutkijoiden kohteeksi, kun he selvittivät musiikin voimaa tunteiden herättäjänä eläimillä. Nuorien, 7-9 viikon ikäisten sikojen käyttäytymistä noin 10 sian laumoissa seurattiin videoilla samalla, kun niille soitettiin kaiuttimista erilaista musiikkia. Koetta varten oli tuotettu muutaman minuutin mittaisia jaksoja instrumentaalimusiikkia. Jotkut olivat ainakin ihmiskorvalle harmonisia, toiset täynnä riitasointuja. Sikojen tunnetiloja analysoitiin menetelmällä, jossa eläinten käyttäytymisestä voidaan tehdä päätelmiä niiden erilaisista tunteista. Menetelmää on paljon käytetty erilaisten eläinten tunteiden tutkimisessa.

Koesarjojen johtopäätös oli, että harmoninen, meitäkin miellyttävä musiikki sai siat ilmentämään positiivisia tunteita. Sen sijaan riitasointuiset kappaleet tuottivat negatiivisia tunteita.

Tutkijoiden mielestä harmoninen musiikki voisi olle terapeuttista ja helpottavaa stressaantuneille eläimille. Sikojen hyvinvointihan voi olla haasteellista suurissa tuotantolaitoksissa. Ainakin musiikki olisi kätevä ja halpa keino rikastuttaa eläinten ympäristöä ja kenties tuottaa hyvää mieltä.

Jos tämä tutkimustulos sioilla ei vakuuta, voi katsoaa videon, miten musiikki tehoaa ainakin kakaduun (hakusanalla: Snowball the dancing cockatoo).

Lähde: espanjalaisen tutkimusryhmän artikkeli Scientific Reports -julkaisusarjassa