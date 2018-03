Lappajärvellä aistii kosmisen kosketuksen

Näyttelyn neljässä osiossa esitellään Lappajärven syntyä, mineraali- ja kivimaailmaa, maailmankaikkeutta sekä meripihkaa. Ilmaisessa näyttelyssä yleisön ihmeteltävänä on muun muassa erikoisuuksia meteoriiteista ametisteihin sekä tulivuoren laavaan.

Lisäksi esillä on pieni kappale Kuusta peräisin olevaa meteoriittia sekä palanen vuonna 1899 Porvoon Bjurbölen kylään pudonneesta meteoriitista. Meteoriitista tekee erikoisen, että siitä on määritelty aurinkokunnan ikä, 4,57 miljardia vuotta.

Hologrammien avulla voi tutustua mineraalikiteisiin sekä tutkia Helsingin yliopiston mikroskooppien avulla kivi- ja mineraalinäytteitä.

Kraatteritutkija Teemu Öhman nostaa ainutlaatuiseksi myös Järviseutu-Seura ry:n meripihkanäyttelyn, joka on mukana vaihtuvana osiona ainakin syksyyn saakka.

"Meripihkanäyttelyssä on mahdollista katsoa mikroskoopilla kymmeniä miljoonia vuosia sitten meripihkaan jämähtänyttä kärpästä. Se on todella huikeaa, sillä kärpänen on yhtä tuoreen näköinen kuin ikkunalaudalta löytyvä viime kesän pörisijä."

Näyttelyn vieressä siintävä Lappajärvi on Euroopan suurin kraatterijärvi. Öhman sanoo tittelin olevan selkeä, vaikka Keurusselkä onkin Lappajärveä suurempi törmäyskraatteri.

"Keurusselkäjärvellä ei ole juurikaan tekemistä kraatterin kanssa, vaikka se on varsin pyöreä. Kyseessä on silti vain hämäävän pyöreähkö järvi, joka on osittain paljon isomman ja pohjiaan myöten kuluneen kraatterin alueella."

Lappajärven lähimmät kilpailijat löytyvät Ruotsista, mutta nekin jäävät jälkeen.

"Dellen-järvi koostuu kannaksen erottamista Norra ja Södra Dellenistä. Myös varsinainen kraatteri on muutaman kilometrin Lappajärveä pienempi."

"Siljan taas on kraatterina Lappajärveä suurempi, mutta järvi ei kuitenkaan täytä sitä merkittävältä osalta."

"Maailmanlaajuisesti Lappajärven edelle menee silti muutama kanadalainen kraatterijärvi, kuten West ja East Clearwater -järvet", Öhman listaa.

Vahvistuksen Lappajärven synty sai vuonna 1968, vaikka syntyhistoria liitettiin monilla tahoilla tulivuoreen vielä paljon myöhemminkin.

Syynä tähän oli etenkin Kärnänsaaren ympäriltä löytyvä laavamainen kärnäiitti, joka paljastui kuitenkin meteoriitin törmäyksen synnyttämäksi. Tulivuoriteoria näkyi paikkakunnalla vuosien saatossa muun muassa Tulivuorirockin nimessä.

"Lappajärven törmäyssynnyn osoitti ruotsalainen Nils-Bertil Svensson vuonna 1968 ilmestyneessä artikkelissaan", Öhman kertoo.

"Merkittävässä roolissa asian esiintuomisessa oli myös nykyisin eläkkeellä oleva professori, 'kivitohtori' Martti Lehtinen. Hän tutki Lappajärven syntyä huomattavasti Svenssonia tarkemmin löytäen lisää todisteita järven taivaallisesta menneisyydestä", Öhman mainitsee.

Lappajärven synty noin 76 miljoonaa vuotta sitten oli todella raju isku.

Öhmanin mukaan tapahtumasarja käynnistyi, kun Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhykkeeltä peräisin olleen kivimeteoriitin rata toi sen törmäyskurssille Maan kanssa.

"Noin puolentoista kilometrin läpimittaisen kappaleen nopeus oli 60 000 kilometriä tunnissa. Sen törmäyksessä vapautunut energiamäärä vastasi 17 miljoonaa Hiroshiman atomipommia."

Taivaalliset terveiset synnyttivät kraatterin, jonka syvyys oli noin 750 metriä ja halkaisija 22 kilometriä. Öhman antaa havainnollisen esimerkin mitä tapahtuisi, jos vastaava järkäle iskeytyisi maahan nyt.

"Lappajärven ja Vimpelin kuntakeskukset katoaisivat ja Alajärvelle sataisi kiveä viisikymmentä metriä. Reilun sadan kilometrin päässä Vaasassa aiheuttaisi lämpö pahoja palovammoja, ja yli kahdeksan magnitudin maanjäristys ravistelisi taloja. Samalla kiveä sataisi puoli metriä, ja lopulta paineaalto tuhoaisi kaiken mikä on vielä pystyssä."

Tapahtuma tuntuisi myös Helsingissä, missä ihmisille tulisi toisen asteen palovammoja.

"Lisäksi Lappajärven pölyä sataisi sentin verran, ja maanjäristys vavisuttaisi rakennuksia. Varttitunnin kuluttua törmäyksestä iskisi pääkaupunkiin hirmumyrskyn voimalla, 51 metriä sekunnissa puhaltava paineaalto repimään rakennuksia ja metsää."

Meteoriittikeskus Hotelli Kivitipussa Lappajärvellä on avoinna hotellin aukioloaikoina.