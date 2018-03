Ratissa somettajat vaarantavat liikennettä – jopa 481 näytön kosketusta tunnissa

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa seurattiin 12 viikon ajan 30 koehenkilöä, jotka autoilevat paljon ja käyttävät älypuhelinta säännöllisesti.

Tutkimuksen mukaan kännykän käyttö autossa oli yleisintä kaupunkiliikenteessä, joka on kuljettajalle vaativampaa kuin maantieajo.

Kuljettajat koskivat kännykän näyttöä keskimäärin 41 kertaa tunnissa. Hurjin näprääjä ylsi 481 kosketukseen tunnissa.

Tutkimuksessa autoilijat käyttivät useimmin puhelimensa yhteystietosovellusta. Toiseksi eniten käytettiin WhatsAppia ja kolmanneksi eniten puhelimen musiikkisovellusta.

Whatsappin käyttö vaati eniten kosketuksia ja aikaa.

Kuljettajat käyttivät lisäksi ajaessaan muun muassa Facebookia, Instagramia, sähköpostia, Netflixiä, Tinderiä, verkkopankkia, kamerasovellusta ja Pokémon Go -peliä.

”Puhelimen käyttäminen on aina riski liikenteessä, mutta myös sillä on väliä, mitä sovellusta käyttää, ja miten. Esimerkiksi navigaattorisovellukset on suunniteltu usein niin, että ne vaativat käyttäjältä vain vähän kosketuksia puhelimeen. Sen sijaan vaikkapa WhatsApp-viestisovellusta käytettäessä tehdään moninkertaisesti kosketuksia näyttöön”, tutkimusta johtanut tutkijatohtori Tuomo Kujala Jyväskylän yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Yliopiston mukaan tutkimus on ensimmäinen, jossa seurattiin autoilijoiden puhelinsovellusten käyttöä oikeassa liikenteessä.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että älypuhelinten käyttö ratissa on yleistä, mutta tietoa ei ole ollut siitä, mihin ja miten puhelinta ajaessa käytetään.