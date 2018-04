Uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi Mari Walls

Professori, FT Mari Walls on Suomen toiseksi suurimman tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen (Luke) ensimmäinen pääjohtaja. Luke perustettiin vuoden 2015 alussa fuusioimalla kolme aiempaa tutkimuslaitosta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen ruoka- ja luonnonvaratilastointi.

​Tampereen korkeakouluyhteisössä rehtorin tehtävänä on johtaa uudenmuotoisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakouluyhteisön rakentamista.

"Tampereella tehdään Suomen ja Euroopan kannalta erittäin tärkeää uudistusta, ja on kiehtovaa päästä mukaan kehittämään monialaista, kansainvälisesti kilpailukykyistä korkeakouluyhteisöä. Tavoitteeni on rakentaa Tampereen yliopistoon hyvä yhdessä kehittämisen kulttuuri", Walls toteaa ja lisää, että lapsuuden ja nuoruuden kotikaupunkiin on mukava palata.

"Professori Walls on vaikuttanut merkittävällä tavalla monitieteisen tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen sekä tieteenalojen verkottumiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Hänen kokemuksensa kolmen tutkimuslaitoksen onnistuneesta integroinnista uudistuneeksi Luonnonvarakeskukseksi on tavattoman arvokasta uuden Tampereen yliopiston ja korkeakouluyhteisön menestykselle", sanoo uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja, professori Marja Makarow.

Walls aloittaa uudessa tehtävässään 13.8.2018. Uuden yliopiston toiminnan käynnistymiseen saakka hän toimii Tampereen korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana.

Pääjohtaja Walls jatkaa normaalisti Luken palveluksessa 13. elokuuta 2018 saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää uuden pääjohtajan haun kesällä. Nimitys vahvistetaan syksyllä valtioneuvostossa maa- ja metsätalousministerin esityksestä.

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4 400.

Juttuun lisätty klo 15:49 tieto Luonnonvarakeskuksen uuden pääjohtajan hausta.