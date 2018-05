Pohjois-Karjalasta lähtee päivittäin 240 000 insuliinikynän kuorma Frankfurtiin

Tuotanto tekee keskeytymätöntä kolmivuoroa, arjen lisäksi töitä painetaan myös viikonloppuisin ja yhtiöllä on tarpeita palkata kymmeniä työntekijöitä lisää tämän vuoden aikana.

Tällaisia uutisia liian harva kuulee Pohjois-Karjalasta, vaikka ne ovat monilla toimialoille arkipäivää, idässäkin.

Phillips-Medisize on lääketeollisuuden muovituotteiden sopimusvalmistaja ja Kontiolahden suurin työllistäjä. Tuotantolaitoksia on kaksi ja työntekijöitä on noin 500.

"Viime vuonna palkattiin 50 uutta työntekijää ja tänä vuonna on tarpeita palkata yhtä paljon lisää", kertoo Phillips-Medisizen Kontiolahden-tehtaiden johtaja Perttu Huovinen.

Työntekijöitä tarvitaan valmistamaan insuliinikyniä.

Ranskalainen lääkealan suuryritys Sanofi valitsi Phillips-Medisizen 14 vuotta sitten sopimusvalmistajakseen. Kaikki alkoi inhalaattoreista.

Vuonna 2003 tehtiin koemuotit insuliinikynästä ja viime kesänä valmistui miljardis kynä.

Päivittäin Kontiolahdelta lähtee yksi, parhaana päivänä kaksi rekkaa kohti Frankfurtia. Yhteen rekkaan mahtuu noin 240 000 insuliinikynää.

Frankfurtissa kyniin asennetaan insuliinia sisältävät lääkeampullit.

Sanofin Pohjoismaiden ja Baltian viestintäjohtaja Mirka Rinkisen mukaan 30–50 prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta insuliinikynien valmistuksesta on peräisin Kontiolahdelta.

Samaa tahtia diabeteksen yleistymisen kanssa kasvavat sekä Phillips-Medisizen että Sanofin liiketoiminnat.

Rinkinen huomauttaa, että Sanofilla on muitakin insuliinikynien sopimusvalmistajia. Vaikka sopimusvalmistaja olisi kuinka hyvä tahansa, ei ole järkevää olla liian riippuvainen yhdestä.

Huovinen toteaa, että toiminnan sopeutus on arkipäivää sopimusvalmistajalle, sekä työvoiman tarpeen lisäyksen että vähennyksien osalta.

"Työvoiman saatavuus ei rajoita meidän kasvua, vaikka Joensuun seudulla useita muovialan yrityksiä. Ainoastaan erikoisemmasta muovialan insinööriosaamisesta on niukkuutta."

Insinööriosaamisen niukkuuteen on tulossa helpotusta, sillä Karelia-ammattikorkeakoulussa aloitetaan muovialan insinöörikoulutus uudelleen.