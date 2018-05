Kierrätysmuovi ei vielä kelpaa insuliinikynään

Huoli muoveista ja mikromuoveista on vyörynyt viimeisen vuoden aikana uutisiin ja uutisista kahvipöytäkeskusteluihin. Muovista halutaan päästä eroon.

Muovi ei kuitenkaan aina ole korvattavissa. Yksi tällainen tuote on insuliinikynä.

"Kierrätysmuovista ei vielä ole neitseellisen muovin korvaajaksi", sanoo Phillips-Medisizen Kontiolahden tehtaiden liiketoiminnan kehityspäällikkö Kari Hakulinen.

Insuliinikynä on valmistettu pääasiassa komponenteista, jotka ovat muovia. Kynän sisällä on pieni metalliosa ja valmiin kynän insuliini-ampulli on lasia.

Kynässä käytetään neljää eri muovilaatua. Ne kaikki on pitänyt hyväksyttää Euroopan lääkevirastolla (EMA) ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolla (FDA).

Kierrätysmuovissa muovin ominaisuudet saattavat vaihdella erien välillä. Ei paljoa, mutta sen verran, että insuliinikynän kaltaisen tuotteet kohdalla vaihteluun ei ole varaa.

Insuliini on elämää ylläpitävä lääke. Toimintavarmuuden on oltava huippuluokkaa.

"Kynien massatuotanto on haaste, sillä toimintavarmuuden varmistamiseksi tuotteelle asetetut vaatimukset ovat todella tiukat. Insuliinin annostelijan on annosteltava joka kerta juuri oikea määrä insuliinia", sanoo Hakulinen.

Phillipis-Medisizen Kontiolahden tehtailla valmistetaan ranskalaiselle Sanofille Toujeo-insuliinikyniä. Se on kerran päivässä pistettävä insuliini.

