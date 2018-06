Likaantuvatko kätesi usein? Tuoreet tutkimuksen mukaan se saattaa suojata sinua immuunisairauksilta

Kolmen suomalaisyliopiston yhteistutkimuksessa on selvinnyt, että likaiset kädet suojaavat ihmistä immuunisairauksilta.

Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Tampereen teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan käsiin hierottava metsäinen maa-aines lisää suoliston ja ihon mikrobiston monipuolisuutta. Aiemmin tutkimuksissa on havaittu, että laaja mikrobialtistus suojaa ihmistä monilta autoimmuuni- ja immuunisairauksilta.

Tutkimuksessa havaittiin, että ainoastaan kahden viikon altistus mikrobeille voi parantaa merkittävästi kaupungissa asuvan ihmisen mikrobiston monimuotoisuutta.

Suomalaisyliopistojen tutkimus perustuu biodiversiteettihypoteesiin. Sen mukaan silloin, jos immuunipuolustusjärjestelmä ei saa riittävästi harjoitusta, se ei välttämättä osaa erottaa elimistölle vaarallisia mikrobeja harmittomista. Jos immuunipuolustus ei ole saanut harjoitusta, kehon turvajärjestelmä saattaa hyökätä suoliston normaaleja mikrobeja vastaan. Seurauksena voi tällöin olla esimerkiksi krooninen suolistosairaus.

Tutkimuksessa neljätoista kaupungissa asuvaa koehenkilöä hieroi käsiinsä metsämaaperäistä pulveria kolmesti päivässä kahden viikon ajan. Pulverissa oli esimerkiksi sammalta, puista pudonneita lehtiä sekä multaa. Koehenkilöiden tuli pestä koeaikana kätensä hanavedellä ilman saippuaa.

