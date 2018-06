Älyostoskärryt yleistyvät vauhdilla: pian kärryllä maksaminenkin on teknisesti mahdollista

Kesko on ottanut käyttöön älyostoskärryjä noin 70 myymälässä. Ne näyttävät tavallisilta ostoskärryiltä, joihin on kiinnitetty tabletti. Älyostoskärryistä voi muun muassa tarkistaa tuotteen hinnan ja tiedot sekä selata reseptejä ja etsiä jonkin tuotteen sijainnin myymälässä. Tablettiin voi myös ladata K-ruoka sovelluksessa tehdyt kauppalistat. Älyostoskärryt on kehittänyt suomalainen yritys Smartcart oy.

"Meillä on tähtäimessä, että osittain voisi viivakoodien lukemisen ja kassatoiminnot tehdä jo kärryssä ennen kuin kassalle saavutaan", kertoo yrityksen toimitusjohtaja Petteri Heinman. Smartcart on parin kuukauden kuluessa lanseeraamassa kärryn ostotoimintoa Etelä-Amerikassa. Suomessa käyttöönotosta ei ole vielä tietoa.

Älyostoskärryt keräävät myös asiakkaan ostoskierroksen pituuden ja reitin tietokantaan. Sen avulla nähdään, missä asiakkaat kiertelevät ja mitkä ovat suosittuja ja mitkä hiljaisia alueita kaupassa.

Tableteissa on kaksi kameraa, etu- ja takapuolella, mutta vain takakamera on päällä viivakoodienlukua varten, Heinman kertoo. "Henkilökohtaista dataa yksittäisistä ihmisten kauppareissuista ei kerätä."