Kotimainen pilvipalvelu tehostaa Soilfoodin logistiikkaa

Kun sesonki on keväisin ja syksyisin kiivaimmillaan, kierrätyslannoitteita ja -maanparannusaineita valmistavan Soilfoodin kautta kulkee kiertotalouden tuotteita tiloille reilusti yli 200 rekkaa viikossa.

Logistiikalla onkin yrityksen toiminnassa iso merkitys. Digitalisoimalla yhtiön logistiikka on pystytty vahvistaneensa koko yrityksen toimintavarmuutta, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Lisäksi yhtiö arvioi logistiikkaketjun digitalisoinnin tuoneen sille säästöjä ainakin neljän viiden henkilötyövuoden verran.

Apuna kuljetusten organisoinnissa on suomalainen Kiho-pilvipalvelu, jonka on kehittänyt kuopiolainen teknologiayhtiö Mastercom Oy. Palvelu on ollut Soilfoodilla käytössä kolme vuotta.

Soilfoodin asiakkaana on noin 30 elintarvike-, bioenergia- ja metsäteollisuuden tehdasta. Niiden palvelemiseen yhtiö tarvitsisi sesonkiaikoina omat asiakasvastaavansa ilman Kihoa, kertoo Soilfoodin logistiikkapäällikkö Nina Paloposki yhtiön tiedotteessa.

"Nyt logistiikkaosastomme on pärjännyt kahdella henkilöllä, kolmannen palkkasimme toukokuun alussa."

Käytännössä digitalisoitu logistiikka tarkoittaa sitä, että Soilfood välittää tilaukset kuljetuksista vastaaville autoilijoille, jotka kirjaavat tehdyn työn tien päältä. Pilvipalvelu mittaa automaattisesti kertyneet kilometrit.

Kuljetusten tiedot ovat käytössä reaaliaikaisesti, mikä on lisännyt logistiikkaketjun läpinäkyvyyttä. Tiedon kulku on parantunut ja inhimillisten virheiden määrä on nollaantunut.

"Teollisuusasiakkaamme luottavat meihin nykyään raportoinnissa. Viljelijät puolestaan pyytävät raportteja vuosi-ilmoitusten hakemiseen."