Satavuotiaskin voi ottaa älykännykän haltuun

Anja Relander ei ole koskaan pelännyt uuden opettelemista, vaan on ollut aina valmis ottamaan asioista selvää. Tästä hyvä osoitus on Applen iPhone SE, joka on ollut 100-vuotiaan teräsrouvan käsissä reilun kuukauden.

”Veljentyttärentyttäreni ja veljentyttärenpoikani olivat sitä mieltä, että kaksi vuotta käytössäni ollut älypuhelin oli liian vanha. Niinpä he toivat minulle tällaisen, vaikka eräs tuttavani sanoikin puhelinta mummumalliseksi”, hän nauraa.

Anja sai uuteen puhelimeen oppitunnin kännykän hankinnassa mukana olleelta sukulaispojaltaan, minkä jälkeen hän on opetellut laitteen toimintaa itse.

”Ei haittaa, vaikka puhelimeen ei ole paperista ohjekirjaa, minulla on hyvin aikaa opetella sen saloja. Mielestäni homma toimii jo aika hyvin”, sanoo Relander kajauttaen todisteeksi radiokanavan päälle.

Puhelimen nettiyhteyden avulla Anja Relander suuntaa mielellään Facebookiin, jota hän seuraa päivittäin.

”Katselen erityisesti muiden laittamia videoita, esimerkiksi eläinvideot ovat hauskoja. Itse en kuitenkaan aio kirjoittaa sivulleni mitään. Olen lueskellut miten jotkut kertovat jopa kaikki päivänsä tapahtumat, se on minusta hieman hassua”, hän hymyilee.

Tärkeä on myös Google-hakupalvelu.

”Etsin sen avulla kaikenlaisia asioita. Ainoastaan pieni teksti tuottaa toisinaan hankaluuksia.”

Pankkiasiointiin Relander ei halua puhelimellaan ryhtyä. Siihen hänellä on selvä syy.

”Asioin hyvin vähän pankissa. Ja eikös se ole niin, että rahaa saa seinästä ilmaiseksi”, teräsrouva vitsailee.

Anja Relander on perehtynyt puhelimellaan Whatsappin käyttöönkin, viestien lähetys ja vastaanotto sujuu rutiinilla.

”Minulle on todella piristävää saada varsinkin video- ja kuvaviestejä. Erityisesti sukulaisten lasten touhuilun katsominen on mukavaa.”

Hän on myös opetellut itse valokuvaamaan ja lähettämään otokset eteenpäin.

”Lähetän postikortitkin kuvaviestinä perinteisen postin sijaan. Esimerkiksi viime jouluna otin kotona aiheeseen liittyvän kuvan, minkä lähetin tutuille tervehdyksenä.”

”Sen sijaan videokuvaus on minulla vielä hieman hakoteillä, eli opeteltavaa riittää.”

Videopuhelut ovat kuitenkin jo hyvin hallussa.

”Ne ovat mainioita. Koska en enää käytä pöytäkonetta niskavaivojen vuoksi, korvaavat ne Skypen.”

Erimielisyyttä älykännykän kanssa aiheuttaa sen yhteistyöhaluttomuus äänikomentoon Anja Relanderin soittaessa 98-vuotiaalle Maija-siskolleen.

”Vaikka sanon kuinka monesti Maija, ei puhelu yhdisty. Soittaessani hänelle on minun mentävä osoitekirjan kautta.”

Tamperelaisrouvan elämää on jo lapsuudesta saakka leimannut vahva oppimisenhalu. Hän muistaa kuinka jo kymmenvuotiaana tyttönä väsäsi isänsä kanssa toimivan kideradion.

”Isäni oli kätevä käsistään, mutta kerran hän kuitenkin sanoi tarvitsevansa apua. Niinpä sitten aloin pinsettien avulla kasata isän kanssa radiota. Siitähän tuli lopulta oikein hyvä, ja ääni kuului hienosti”, Relander muistelee.

Elämäntyönsä Aaltosen kenkätehtaan konttorissa tehnyt Anja Relander käytti taitojaan myös työpaikallaan herättämällä henkiin käyttämättömän koneen.

”Se oli eräänlainen laskukone, jota kukaan ei osannut käyttää. Niinpä päätin tutkia miten homma toimii, ja pian koneesta löytyi aivan uusia ominaisuuksia.”

Haastattelun lopuksi Relander innostuu pohtimaan pitkän iän salaisuutta, sen osalta hän väläyttää jälleen hersyvää huumoriaan.

”Uuden opettelun lisäksi täytyy joka päivä syödä kolme palaa makeaa pullaa. Eräs henkilö sanoi minulle, että sokeri on tappavaa. Vastasin tähän, että hitaasti näyttää tehoavan”, hän nauraa.