Poliisi hankkii kymmeniä uusia droneja tänä vuonna – Raahessa ilma-alus löysi eksyneen sienestäjän

Poliisilla on nyt käytössä 120 dronea eli miehittämätöntä ilma-alusta.

"Määrä tulee kasvamaan kymmenillä vielä tämän vuoden aikana, toiminnallisten tarpeiden täyttämiseksi ja osittain myös EU-puheenjohtajuuskauden poliisitoiminnallisiin tarpeisiin", kertoo ylikomisario Sami Hätönen Poliisihallituksesta.

Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana ensi vuoden heinäkuussa.

Poliisin RPAS-kauko-ohjaajakurssin on tähän mennessä suorittanut 239 henkilöä.

Koulutus on kesken 97 henkilöllä ja ensi vuonna Hätösen mukaan koulutetaan todennäköisesti noin sata kauko-ohjaajaa lisää.

"Tavoitteena on saavuttaa ympärivuorokautinen valmius jokaisella toiminta-alueella, ja siksi koulutettuja poliisimiehiä tarvitaan verrattain paljon."

Hätösen mukaan dronet on sijoitettu mahdollisimman kattavasti koko maahan.

Lastina ilma-aluksissa on erilaisia kameroita (päivänvalo- ja lämpö) ja valaisimia. Jatkossa niihin asennetaan myös erilaisia teknisiä laitteita.

Poliisi käyttää miehittämättömiä ilma-aluksia Hätösen mukaan kaikessa toiminnassaan. Tänäaamuna uutisoitiin, että Raahessa drone löysi kadonneen sienestäjän.

Hätösen mukaan koneet kannattaa valjastaa tekemään ihmiselle vaikeita, vaarallisia tai työläitä tehtäviä, kuten teollisuudessakin.

Dronet vapauttavat Hätösen mukaan poliisin resursseja muiden tehtävien hoitamiseen.

"Niukkojen henkilöresurssien tueksi on löytynyt toimintaa aidosti tukevaa teknologiaa."

Hätönen kertoo, että poliisin tekemän yhteistyön myötä on käynyt ilmi, että Suomi on maailman kärkeä poliisin miehittämättömässä ilmailussa. Suomessa poliisi on miehittämättömän ilmailun suurin toimijaorganisaatio.

"Meidän strategiamme dronesta arjen työvälineenä on ollut selkeästi onnistunut valinta."

