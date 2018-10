Onko sinulla vaikeuksia muistaa 18-merkkinen IBAN-tilinumerosi? Apu löytyy netistä

Nykyaikana pitäisi muistaa vaikka mitä. Salasanoja, käyttäjätunnuksia ja numerokoodeja on joka lähtöön. Se laittaa pienen ihmisen pään koville.

Tilinumeronsa voi juuri ja juuri muistaa, mutta entäpä IBAN-tilinumero? Vanhassa tilinumerossa on kuusi numeroa, väliviiva ja 2–8 numeroa. IBAN-tilinumero taas on kokonaista 18 merkkiä pitkä: tilinumeron lisäksi siinä on pankin koodi, maakoodi sekä 2-merkkinen tarkiste.

Niin pitkää rimpsua on jo tavan ihmisen vaikea muistaa. Nykyään sen tietäminen olisi kuitenkin tarpeen tilisiirtoja varten.

Onneksi kaikilla pankeilla on nykyään käytössä IBAN-muunnin. Jos siis tiedät omasi tai ystäväsi tilinumeron mutta et IBAN-numeroa, näppäile numero muuntimeen.

IBAN-laskuri löytyy esimerkiksi verkko-osoitteesta www.laskurini.fi/raha/iban-laskuri.