Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit tappavat aiempaa enemmän Euroopassa – noin 33 000 kuolonuhria vuosittain

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tilanne on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan parempi kuin muualla Euroopassa ja antibioottien teho on edelleen hyvä. Yksi syy tähän on se, että Suomessa on pitkät perinteet antibioottiresistenssin seurannassa ja torjunnassa.