Helsingin yliopisto loikkasi yliopistovertailussa, joka mittaa valmistuvien työllistymistä

Helsingin yliopisto on loikannut sijalta 83 sijalle 48 yliopistovertailussa, jossa vertaillaan valmistuvien työllistymistä globaaleilla työmarkkinoilla. Aalto-yliopisto on 140:s. Viime vuonna se ei ollut mukana vertailussa.

Lista on Times Higher Educationin tilaama ja julkistetaan nyt kahdeksatta kertaa. Listan huipusta löytyvät Harvardin yliopisto, California Institute of Technology (Caltech), Massachusetts Institute of Technology ja Cambridgen yliopisto.

Vertailun mukaan Yhdysvaltojen ja Britannian yliopistoilla on vaikeuksia pysyä kilpailijoidensa vauhdissa valmistuvien opiskelijoiden työllistymisessä. Yhdysvaltojen ja Britannian yliopistot ovat pudonneet vertailussa selvästi viime vuosien aikana. Samaan aikaan Saksan ja Itä-Aasian yliopistot ovat nousseet vertailussa ylöspäin.

Yhdysvallat on edelleen hallitsevassa asemassa vertailun kärkisijoilla, mutta vuoden 2011 jälkeen yhdysvaltalaisyliopistojen suoriutuminen on heikentynyt enemmän kuin minkään muun vertailussa mukana olevan maan.

Euroopan maista Saksa on kohentanut eniten sijoitustaan.

Kaksi raatia, joissa kummassakin oli noin 7 000 asiantuntijaa, sai ottaa kantaa siihen, mistä yliopistoista heidän mielestänsä valmistuivat työmarkkinakelpoisimmat ihmiset.