Koneviesti: Kun joka paaliin laitetaan siru, kirjanpito helpottuu

RFID-sirujen käyttöön perustuva paalien tuotannon ja varastoinnin seuranta mahdollistaa yksinkertaisemman ja aina ajan tasalla olevan rehukirjanpidon. Tämä on kuitenkin vasta ensiaskel, sillä jatkossa järjestelmän avulla on mahdollista tehostaa ja parantaa huomattavasti ruokintaketjun optimointia. Itse paalaukseen ja paalien seurantaan liittyvää tekniikkaa on jo päästy kokeilemaan.

RFID-sirujen käyttöön perustuva paalien tuotannon ja varastoinnin seurantaa kehittävä Digipaali-projekti on parhaillaan menossa.

Periaatteellisella tasolla kyse on esineiden internetistä eli IoT:stä (Internet of Things). Erilaisten tuotteiden tai esineiden – tässä tapauksessa pyöröpaalien – yksilöinti on mahdollista järjestelmän avulla. Jokaiseen paaliin kiinnitetään RFID-siru, joka toimii paalin tunnisteena ja sitä voidaan seurata varastoinnin ja käytön aikana.

Hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että sirujen sijoittamista paaleihin ja karttasovellusta on päästy kokeilemaan käytännössä. Järjestelmä vaatii paalaimeen sirujen kiinnityslaitteen ja sirujen lukulaitteen. Sirut on kiinnitetty sidontaverkkoon 10 metrin välein, ja sopivalla verkkomäärällä jokaiseen paaliin mene yksi siru.

Käärintälaitteen runkoon on kiinnitetty lukulaitteen antenni, joka lukee paaliin kiinnitetyn tunnisteen ja siirtää tiedon ohjelman pilvipalveluun. Tunnisteen lisäksi pilveen voidaan siirtää muutakin tietoa, kuten paikkatieto (paalin valmistumispaikka) ja lämpötila. Järjestelmä mahdollistaa myös paalin painon ja kuiva-ainepitoisuuden lisäämisen tiedostoon, mutta se vaatii paalaimeen asennettavia lisälaitteita. Kuljettajalla on ohjaamossa laite, jolla voi merkitä paaliin poikkeaman, esimerkiksi normaalista poikkeavan multaisuuden, jolloin paali näkyy kartalla erivärisenä. Esittelytilaisuudessa muutaman kilometrin päässä työskentelevän paalaimen tekemät paalit ilmestyivät vihreinä täplinä läppärin ruudulla olevalle peltokartalle.

Paalit voidaan varastoida nykyiseen tapaan, ja mieluummin tietysti pystyasentoon. Pitkällään makaavassa paalissa siru voi jäädä alapuolelle, jolloin sen lukeminen ei aina onnistu. Paalien käytön yhteydessä siru luetaan uudelleen, jolloin se poistuu automaattisesti rehuvarastosta. Lukeminen voidaan tehdä käsiskannerilla tai rehun käsittelytilojen ovelle sijoitetulla lukulaitteella.

