Koneviesti: Vältä sisäilmaongelmat – näin käytät ilmalämpöpumppua oikein

Viime kesän helteet nostivat talojen ja rakennusten sisälämpötilaa, jolloin ilmalämpöpumppujen kysyntään tuli piikki. Ilmalämpöpumppujen yleistyessä kuitenkin monissa rakennuksissa havaittiin tavallisuudesta poikkeavia sisäilmaongelmia.

Ilmalämpöpumppujen terveyshaittoihin liittyvät rakennus- ja sisäilma-asiantuntijoiden näkemykset jakaantuvatkin kahtia, sillä toiset pitävät pumppuja terveysriskinä ja osa taas pitävät sisäilmaväitteitä pelotteluna.

Ilmalämpöpumpun käytössä on otettava huomioon tiettyjä asioita, jotta sen käytöstä ei tulisi yllätyksiä. Ilmalämpöpumppu ei vaihda huoneen ilmaa vaan kierrättää olemassa olevaa ilmaa koneiston läpi.

Sisäilman laatu heikkenee, jos samaa ilmaa kierrätetään moneen kertaan eikä laitteen suodatinta vaihdeta riittävän usein.

Rakennusinsinööri Marcus Jansson Insinööritoimisto Kronqvistilta on havainnut, että osa ihmisistä luuleekin ilmalämpöpumpun olevan ilmanvaihtokone. Näissä tapauksissa koneen myyntiargumentointi ja käytönopastus on ollut vaillinainen. Lisäksi tärkeä seikka on muistaa laitteen asianmukainen huolto. Jos huoltotoimenpiteet laiminlyödään kokonaan, huippuluokankin laitteet menettävät tehoaan ja aiheuttavat ongelmia sisäilmaan.

Sähkön hinnan noustessa ilmalämpöpumppuja on markkinoitu harhaanjohtavasti niin, että laitteen käytöllä voi korvata kokonaan rakennuksen muun energiankäytön. Marcus Jansson varoittaakin, että asiakkaille on saatettu uskotella ilmalämpöpumpun riittävän lämmittämään 150 neliömetrin rakennuksen.

Tosi asia kuitenkin on se, että ilmalämpöpumpulla saadaan aikaiseksi lämmintä ilmaa rajatulle alueelle.

Talon ulkoreunus jäähtyy, mistä voi seurata kondenssiongelmia lattiassa, ulkoseinissä ja kattopalkeissa. Marcus Jansson toteaakin ilmalämpöpumpun olevan oiva lisälämmitin sekä ilman viilentäjä, mutta se ei koskaan korvaa rakennuksen alkuperäistä lämmitysjärjestelmää. Siksi laitteen käyttöön ja huoltoon kannattaa tutustua huolella.

