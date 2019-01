Tuhannet puhelimet mykistyvät tänä vuonna, kun Telia lakkauttaa lankapuhelinverkkonsa

Telia Finland lopettaa lankapuhelinpalvelut vuoden 2019 aikana.

Yhtiö perustelee päätöstä teknologian vanhentumisella. Verkon kunnossapito perustuu vanhojen varaosien kierrättämiseen.

Myös verkon käyttö on vähentynyt jatkuvasti. Suomessa lankapuhelinten osuus puheliikenteestä on Telian mukaan noin 3 prosenttia. Telian verkossa lankapuheluiden ja -minuuttien määrä on laskenut 2010-luvulla 20–25 prosenttia vuodessa.

Yhtiö kannustaa asiakkaita siirtymään matkapuhelimien käyttöön.

”Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä asiakkaisiin ja tarjoamme heille sopivia matkapuhelin-ratkaisuja korvaamaan poistuvaa lankapuhelinpalvelua. Kutsumme asiakkaita myös paikallisiin tapahtumiin kaupungeissa, joissa meillä on eniten lankapuhelimia käyttäviä kuluttaja-asiakkaita”, teknologiajohtaja Jari Collin lupaa tiedotteessa.

Telia aikoo keskittyä varsinkin lankaverkon erityislaitteiden kuten turvapuhelinten, kuulo- ja näkövammaisten erikoislaitteiden, hälyttimien sekä valvontakameroiden omistajien palveluun.

Lankapuhelinverkon lakkauttaminen ei vaikuta kupariyhteydellä toimiviin laajakaistaliittymiin.

MT:n vuonna 2016 julkaistussa uutisessa lankaverkon lakkauttamista uumoiltiin. DNA arvioi tuolloin, että viiden vuoden päästä käyttäjiä olisi liian vähän verkon ylläpitämiseksi.

