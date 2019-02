Tämä lautasmalli ruokkisi 10 miljardia ihmistä: Uusi ravitsemussuositus ottaa huomioon muutakin kuin terveellisyyden

EAT-Lancet komissio ­­­ eli arvovaltaisten tutkijoiden ryhmä julkaisi ensimmäisen ravitsemussuosituksen, jossa otetaan huomioon, paitsi ruuan terveellisyys ihmisille, myös kestävä kehitys maapallolla. Sen mallilautasesta puolet on hedelmiä, kasviksia ja pähkinöitä, ja toisessa puoliskossa on kokojyvää, palkokasveja, tyydyttymättömiä kasviöljyjä, vähän lihaa tai kalaa, maitotuotteita sekä sokeria.

Lautasmallilla voidaan poistaa ali- ja yliravitsemus ja estää 11 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Sillä pystytään ravitsemaan 10 miljardia ihmistä vuonna 2050.

Suosituksella muun muassa jarrutettaisiin ilmastonmuutosta ja säästettäisiin puhdasta vettä.

Malli on komission mukaan myös joustava, joten sitä on helppo muuntaa sopivaksi eri puolilla maapalloa. Esimerkiksi Suomessa voitaisiin syödä tätä suositusta enemmän kalaa, koska meillä on villikalaa vesissä ja sitä voi kalastaa kestävästi.

Lähde: eatforum.org

Palstan kirjoittajat ovat lääketieteen tohtoreita ja aiheet liikkuvat ajankohtaisissa terveyteen liittyvissä asioissa.