Yhdysvaltalainen Ben Hamm kehitti älykkään kissanluukun, joka ratkaisi monia kissanomistajia vaivaavan ongelman

Kimmo Haimi

Saalistavat kissat tuovat omistajien harmiksi saaliseläimiä sisälle. Arkistokuva.

Yhdysvaltalainen, Amazonilla työskentelevä Ben Hamm kehitti omaperäisen ratkaisun ongelmaan, joka vaivaa monia kissan omistajia.

"Se toi saalista sisään joka kymmenes yö. Tavallisin aika oli kolmelta aamuyöllä. Joskus eläimet olivat kuolleita, joskus pahasti haavoittuneita", Hamm kertoo Youtubessa julkaistussa esityksessään Ignite Seattle -tapahtumassa.

Hammin mukaan kaulapannoista ei ollut apua eikä hän halunnut lukita eläintä koko yöksi ulos. Sen sijaan hän varusti kissanluukkunsa älykkäällä lukitusjärjestelmällä.

Liiketunnistimella varustettu kamera valokuvaa lähestyvän kissan. Tekoäly tunnistaa, onko lähestyvällä kissalla saalista suussa. Jos on, luukku menee lukkoon 15 minuutin ajaksi.

Järjestelmän toteuttaminen vaati tekoälyn opettamista automaattikameran kuvilla. Hamm luokitteli yli 23 000 kuvaa kissastaan.

Tekoäly tunnistaa ensin, onko rampilla kissaa vai ei. Jos kissa näkyy, seuraava vaihe on tunnistaa, lähestyykö vai loittoneeko se. Jos kissa lähestyy, viimeinen askel on tunnistaa, onko sillä saalista mukanaan.

Tekoälyllä on päättelylle aikaa alle sekunti, sillä kissalla kestää vain silmänräpäys päästä rampilta kissanluukulle.

Jos kissa saapuu saaliin kanssa, järjestelmä lähettää viestin ja kuvia Hammin kännykkään. Lisäksi se lahjoittaa joka kerta rahaa lintujensuojelujärjestö National Audubon Societylle.

Tulokset ovat olleet varsin hyvät. Hammin mukaan kissa on kulkenut luukusta viiden viikon aikana 180 kertaa. Se on yrittänyt tuoda saalista sisälle kuusi kertaa, ja näistä tapauksista viidessä luukku meni lukkoon. Syyttömänä kissa on jäänyt lukitun luukun taakse kerran.