Lääkärin palsta: Maatilamainen bakteeristo estää astmaa myös kaupungeissa

Jutta Mykrä

Kengät jalassa kävely tuo kaupunkikotiin maatilamaisen bakteeriston.

Tiedetään, että astma on tulehdustauti. Ei kuitenkaan tiedetä mistä astma johtuu. Jos sen syyt saataisiin selville, olisi ehkä mahdollista löytää astmalle parantava hoito. Jo pitkään on ajateltu, että allergisten tautien syynä on vähäinen altistuminen ympäristön mikrobeille. Nyt suomalaistutkijat ovat löytäneet vahvistusta tälle hypoteesille. Ennestään tiedetään, että maatiloilla asuminen vähentää riskiä sairastua astmaan. Nyt tutkijat havaitsivat, että jos kaupungissa asuvan lapsen kodin mikrobit sisälsivät maatiloille tyypillisiä bakteereita, riski astmaan sairastumiseen pieneni. Näiden bakteerien määrää kodeissa lisäsivät mm. ulkokengillä liikkuminen sisätiloissa ja lasten lukumäärä. Tutkimustulosta vahvistaa, että havainto tehtiin niin suomalaisissa kuin saksalaisissakin kodeissa. (Nature Medicine 17.6.2019)

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.